Säätytalon kulisseissa kipinöi Sdp:n veroehdotuksen vuoksi – EK-johtaja: ”Maksajaksi joutuisivat eläkkeensaajat”

Politiikka

Säätytalon kulisseissa kipinöi Sdp:n veroehdotuksen vuoksi – EK-johtaja: ”Maksajaksi joutuisivat eläkkeensaaja

Solidaarisuusvero pois

Sdp:n lähdeveroesitys aiheuttaa kipinöintiä Säätytalolla käytävissä hallitusneuvotteluissa.EK, Keskuskauppakamari, Perheyritysten liitto ja Suomen Yrittäjät ovat vedonneet Kauppalehden mukaan https://www.kauppalehti.fi/uutiset/elinkeinoelaman-jarjestot-yrittavat-estaa-kiistellyn-lahdeveron-taysin-eparealistinen-ajatus/300bcee1-a8e2-4429-aa07-61a89baecc3f hallitusneuvotteluihin osallistuviin puolueisiin, jotta Sdp:n ajamaa lähdeveroa ei toteutettaisi.Verotyöryhmää hallitusneuvotteluissa johtava Timo Harakka https://www.is.fi/haku/?query=timo+harakka (sd) on korostanut, että lähdeveroesitys koskisi ennen kaikkea ulkomaisia institutionaalisia sijoitus- ja eläkerahastoja, jotka on nyt vapautettu osinkoverotuksesta.Lähdevero koskisi myös säätiöitä ja ammattiliittoja. Sdp:n mukaan viiden prosentin vero tuottaisi valtion kassaan rahaa jopa 400 miljoonaa euroa vuodessa.EK:n verojohtaja Anita Isomaa-Myllymäki https://www.is.fi/haku/?query=anita+isomaa-myllymaki sanoo IS:lle, että eläkeyhtiöihin osuva lähdevero lisäisi korotuspainetta työeläkemaksuihin.– On hyvin suuri riski, että veron maksajaksi joutuisivat eläkkeensaajat. Jos lähdevero tulee eläkeyhtiölle, se ei jää mihinkään pyörimään, vaan tulee vaikuttamaan eläkemaksun tasoon. Telan laskelman mukaan veron vaikutus työeläkemaksuihin olisi 0,2 tai jopa 0,4 prosenttiyksikköä. Lisäksi vero osuisi sijoitusrahastoihin sijoittaviin suomalaisiin sekä myös apurahan saajiin, kun tieteen ja taiteen rahoitus vähenisi.Myös Finanssiala ry (entinen Finanssialan Keskusliitto) vastustaa lähdeveroa.FA:n mukaan suurimpia kärsijöitä verosta olisivat suomalaiset rahastosijoittajat, joiden tuottoja ”vero välittömästi pienentäisi”.EK pyrkii lobbaamaan myös sen puolesta, ettei ansiotulon verotusta kiristettäisi. EK:n tavoitelistassa https://ek.fi/wp-content/uploads/Verot-kuuleminen-Isomaa-20190514_3.pdf linjataan, että ”veroasteikon ylimmän portaan tulorajaa nostetaan asiantuntijatyön kilpailukyvyn parantamiseksi”.– Se tarkoittaisi sitä, että lähtisimme maltillisesti keventämään ja poistamaan niin sanottua solidaarisuusveroa, tänä vuonna ankarimman verotuksen kohteeksi pääsi 76 000 euron vuosituloilla.EK muuttaisi verojärjestelmää siten, että korkein progressio kohdistuisi yli 130 000 euroa vuodessa ansaitseviin.– Tämä oli VM:n Järvikareen työryhmän ehdotus. Järvikareen työryhmä arvioi, että muutoksen hintalappu olisi staattisesti 250 miljoonaa eurossa, mutta samalla he arvioivat, että pidemmällä aikavälillä verotulot eivät alenisi lainkaan, vaan tämä rahoittaisi itsensä takaisin.

Mitä sanoisit niille, jotka ovat sitä mieltä, että solidaarisuusvero olisi pidettävä nykytasolla?

– Suomen menestys perustuu hyvin vahvasti koulutukseen ja osaamiseen, ja solidaarisuusvero ei koske vain suuryritysten johtajia, vaan osuu suurimmaksi osaksi ihan asiantuntijatyötä tekeviin, korkeasti koulutettuihin henkilöihin. Suomesta muuttaa koko ajan korkeasti koulutettuja kansalaisia pois. Verotus on yksi harvoista tekijöistä, joilla voimme itse vaikuttaa esimerkiksi muuttopäätöksiin.Korjaus 15.5.2019 klo 20.26: Poistettu Jyri Häkämiehen sitaatti, joka viittasi eri asiaan kuin mistä jutussa puhuttiin.