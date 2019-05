Politiikka

SAK:n ja Sdp:n veromallit lähes yksi yhteen – Antti Rinne: ”Meillä on ihan oma tahtotila verotukseen liittyen”

SAK välitti https://www.talouselama.fi/uutiset/sak-iski-hallitusneuvotteluissa-kovat-esitykset-poytaan-yrittajavahennys-pois-kiristyksia-perintoveroon-kattava-varallisuusvero/7cbe59fd-3ad7-481f-bccb-a3a414af7c1a tiistaina veroterveisensä Säätytalolla tulevan hallituksen ohjelmaa kasaaville neuvottelijoille.SAK:n ja Sdp:n veromallit muistuttavat huomattavan paljon toisiaan, mutta Sdp:n puheenjohtaja, hallitustunnustelija Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne vakuuttaa, että Sdp:llä on verotuksen suhteen ”ihan oma tahtotila”.– Se on veropohjan laajentaminen, sitä kautta haetaan pelivaraa. Nyt katsotaan, miten neuvotteluissa löydetään yhteinen sävel näiden asioiden kanssa, Rinne sanoi toimittajille Säätytalolla keskiviikkoaamuna.SAK:n veromalli tuottaisi SAK:n pääekonomistimukaan 960 miljoonaa euroa, ja se pitää sisällään muun muassa yrittäjävähennyksestä luopumisen (+130 miljoonaa), listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristämisen (+288 miljoonaa) sekä solidaarisuusveron säätämisen pysyväksi (+100 miljoonaa).Lisäksi SAK ottaisi käyttöön varallisuusveron (+100 miljoonaa) ja palauttaisi vuoden 2016 perintö- ja lahjaveroasteikon (+58 miljoonaa). Harmaata taloutta SAK torjuisi ottamalla käyttöön tyyppihyväksytyt kassakoneet (+130 miljoonaa). esitteli https://www.is.fi/politiikka/art-2000006054846.html eduskuntavaalien alla Sdp:n veromallin, jonka puolue arvioi tuottavan vuosittain verotuloja noin 1,5 miljardia euroa. Ajatuksena on rahoittaa veromallilla puolueen esittämät menolisäykset.Mallista käy ilmi, että Sdp heittäisi SAK:n tavoin yrittäjävähennyksen romukoppaan ja tilalle tulisi pienyritysten alv-alarajan nosto 30 000 euroon sekä ensimmäisen työntekijän palkkaamisen liittyvä verovähennys.Lisäksi Sdp kiristäisi listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta (+260 miljoonaa), loisi uuden veroluokan yli 90 000 euroa vuodessa tienaaville (+73 miljoonaa) ja verottaisi kireämmin suuria perintöjä (+59 miljoonaa).Varallisuusveroa Sdp ei palauttaisi, mutta siirtäisi verotuksen painopistettä omistuksiin ja nostaisi alempaa pääomaverokantaa 30:stä 32:een ja ylempää verokantaa 34:stä 35:een prosenttiin (+145 miljoonaa).SAK:n tavoin Sdp pyrkisi taistelemaan harmaata taloutta vastaan online-kassajärjestelmät käyttöön ottamalla: Sdp viittaa Verohallinnon arvioon siitä, että online-järjestelmien käyttöönotto voisi lisätä verotuloja 120–140 miljoonalla eurolla vuodessa.Suurin yksittäinen verokakku – 400 miljoonaa euroa – Sdp:n mallissa tulisi viiden prosentin lähdeverosta. Tätä esitystä ei SAK:n paperista löydy.

Antti Rinne, eivätkö SAK:n ja Sdp:n veromallit ole kuin yksi yhteen?

– En ole tutustunut vielä ollenkaan SAK:n kokonaisuuteen.

SAK:n mallissa on yrittäjävähennyksen poisto ja monia muita kohtia, jotka ovat samoja kuin Sdp:n veromallissa.

– Niin kuin totesin, neuvottelemme yhteisestä vero-ohjelmasta, jotta hallitukselle löytyisi yhteinen kokonaisuus.

SAK:lla on Säätytalolla neuvottelijoita, muun muassa kestävä talous –ryhmässä (SAK:n ekonomisti Patrizio Lainá edustaa kestävän talouden ryhmässä vasemmistoliittoa).

