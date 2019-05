Politiikka

Tänään pääsee äänestämään ennakkoon eurovaaleissa – löydä ehdokkaasi IS:n vaalikoneesta

Eurovaalien ennakkoäänestys

https://www.vaalikone.fi/euro2019/is

Edellisissä

alkaa tänään ja päättyy ensi viikon tiistaina. Ulkomailla aika on hieman lyhyempi. Varsinainen eurovaalien äänestyspäivä on ensi viikon sunnuntaina, jolloin vaalihuoneistot ovat auki kello 9:n ja 20:n välisenä aikana.Äänestettäessä on todistettava oma henkilöllisyys. Kotiin saapunutta äänioikeusilmoitusta ei välttämättä tarvita, mutta ennakkoäänestämistä se nopeuttaa.europarlamenttivaaleissa keväällä 2014 äänestysaktiivisuus oli Suomessa 41 prosenttia.Suomesta valitaan kolmetoista europarlamentaarikkoa. Jos Britannian EU-ero toteutuu, kasvaa suomalaismeppien määrä vielä yhdellä.