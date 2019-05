Politiikka

Näin SAK perustelee miljardin euron veroehdotustaan – EK:n Häkämies: ”Suoranainen veronkiristysten tsunami”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Häkämies: ”Veronkiristysten tsunami”

Tilalle pitkäjänteistä veropolitiikkaa