Orpo pelkää keskustan lähtevän Rinteen hallituksessa velkaantumisen tielle: ”Yritetään kääriä kauniiseen lahjapakettiin”

Orpo pelkää keskustan lähtevän Rinteen hallituksessa velkaantumisen tielle: "Yritetään kääriä kauniiseen lahja

puheenjohtaja, väistyvä valtiovarainministeri Petteri Orpo https://www.is.fi/haku/?query=petteri+orpo pelkää keskustan lähtevän velkaantumisen tielle, jos se on kakkospuolueena Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen johtamassa hallituksessa.– Lisääntynyt velkaantuminen yritetään kääriä kauniiseen lahjapakettiin puhumalla tulevaisuusinvestoinneista, kun tosiasiallisesti lisätään pysyviä menoja, Orpo kommentoi kokoomuksen ryhmäkokouksen jälkeen eduskunnassa.– Jos vaalilupauksista ei isosti tingitä, niin se väkisinkin johtaa perusuraa korkeampaan velkaantumiseen 2023, Orpo lisäsi.Oppositiojohtajan rooliin valmistautuva Orpo uskoo, että myös kokonaisveroaste tulee nousemaan, vaikka keskusta pitäisi ”yritysverotuksen osalta linjastaan kiinni”.ja kokoomuksen väliset hallitustunnustelut karahtivat Orpon mukaan erilaiseen talouslinjaan.– Rinne koko ajan hoki, että lupaatko, että lupauksien toteuttaminen hoidetaan velkarahalla joka tapauksessa, vaikka talous ei kasvaisi hyvin. Sanoin, että en lupaa, Orpo kuvasi https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006101595.html asetelmaa Helsingin Sanomille.Orpon mukaan Rinteellä on edessä sama talousvääntö keskustan kanssa.– Keskustan kynnyskysymyksissä on perusraamina, että julkinen talous on tasapainossa 2023 eikä yrittämisen verotus saa kiristyä, kyllä ne aika tiukkoja raameja luovat.kirjaus julkisesta taloudesta tarkoittaa Orpon mukaan käytännössä sitä, että julkinen talous on tasapainossa, ”mutta sen sisällä budjettitalous voi olla alijäämäinen”.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä, miten kommentoit Petteri Orpon puheita siitä, että keskusta on lähtemässä velkaantumisen tielle?

– Varmaan pelkoja on kaikilla, mutta meillä on selvä kynnyskysymys siellä: julkinen talous tasapainossa 2023, työllisyysaste 75, Sipilä kommentoi keskustan ryhmäkokouksen jälkeen.

Eli julkisen talouden tasapainoa koskeva kirjaus on selkeä kynnyskysymys hallitukseen menemiselle?

– Totta kai, totta kai.

