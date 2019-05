”Ei rahhoo ole sen enempää” – Tunnelma Säätytalolla voi pian kiristyä, kun puolueet alkavat puhua talouden raameista

Politiikka

”Ei rahhoo ole sen enempää” – Tunnelma Säätytalolla voi pian kiristyä, kun puolueet alkavat puhua talouden raa

Paljon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta ei rahhoo ole sen enempää kuin on.

Itse

Keskustan

Sdp

Paljon työtä Säätytalolla on kuitenkin tehtävä, jotta Sdp:n ja keskustan talousnäkemykset saataisiin sovitettua yhteen.

Vaikka

Sosiaaliturvan

Keskustan mukanaolo on kiikun kaakun, mutta sisällöthän ratkaisevat.

Puolueet