Hallitusneuvotteluissa käynnissä toivevaihe – Rinne linjasi ”talouden realiteetin”: ”Uudistukset, jotka tehdään, voidaan myös maksaa”

Hallitusneuvotteluissa käynnissä toivevaihe – Rinne linjasi ”talouden realiteetin”: ”Uudistukset, jotka tehdää

on käynnissä toivevaihe. Puolueet ovat eri ryhmissä listanneet toiveitaan, ja loppuviikolla Säätytalolla aletaan toden teolla sorvata hallitusohjelmaa.Hallituksen muodostaja Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) kuvaili tunnelmaa hyväksi.– Sen mitä olen kuullut, hyvä henki on ollut päällä ja asioissa on menty eteenpäin, Rinne totesi toimittajille.Rinne kiisti, että kahdeksassa ryhmässä ja kymmenessä alaryhmässä ideoitaisiin miljardeista piittaamatta.– Tänään on käyty tilannekuvia läpi, viimeiset alkavat olla valmiita. Nyt on menty monessa ryhmässä tavoitteisiin ja keinoihin. Pikkuhiljaa alkaa talouden realiteetti tulla eteen, Rinne sanoi.

Mikä se talouden realiteetti on?

– Jokainen meistä tietää, että maailmalla ja Euroopassa näyttää vähän synkemmältä. Se tulee vaikuttamaan aika paljon Suomen talouteen. Sen takia täytyy varautua, että uudistukset, jotka tehdään, voidaan myös maksaa. Ja ei vahingoiteta Suomen taloutta, Rinne vastasi.on odotettavissa riitaa etenkin Sdp:n ja keskustan talousnäkemysten yhteensovittamisessa.Keskusta listasi hallitukseen menonsa ehdoksi kymmenen kynnyskysymystä. Niiden mukaan muun muassa julkisen talouden pitäisi olla tasapainossa vuoteen 2023 mennessä ja yritysten verotusta ei saa kiristää.Sdp taas omassa vaaliohjelmassaan lupasi kiristää yritysten verotusta jonkin verran ja kertoi oman vaaliohjelmansa hinnaksi 1-3 miljardia euroa.Rinteen mukaan puolueiden eri talousnäkemykset ovat yhteen sovitettavissa.– Tällä hetkellä näyttää hyvältä. Yhteistä tahtoa viedä asioita eteenpäin on. Sitä kautta löytyy myös ratkaisuja,.– Taloustyöryhmässä on aika pitkällä yhteinen näkemys, mihin suuntaan ja millä tavalla taloutta viedään eteenpäin, Rinne sanoi.Verokysymyksiin Rinne ei ottanut vielä kantaa.– Olisin täsmällinen verotuskysymyksissä. Siellä taitaa olla muutama elementti meidän tavoitteissa, jotka liittyvät yritysten verotukseen. Se on eri asia, mikä on ansiotuloverotus.– Siinä me olemme yhtä mieltä oltu (keskustan kanssa) jo pitkän aikaa, että pieni- ja keskituloisten verotus ei kiristy, Rinne kommentoi.

On siis tulossa uusi raippavero hyvätuloisille?

