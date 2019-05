Perussuomalaisten Turtiainen ei kadu, jopa kehuskelee tuomiollaan – Halla-aho: Rikostuomio ei ole perussuomalaisissa sulka hattuun

Politiikka

Perussuomalaisten Turtiainen ei kadu, jopa kehuskelee tuomiollaan – Halla-aho: Rikostuomio ei ole perussuomala

Rikoksesta tuomittu perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiainen sanoi Länsi-Savolle, että ”tässä porukassa tämä tuomio on vain sulka hattuun”.

Perusuomalaisten

Turtiainen ei kadu

”Rikoksia on monenlaisia”

tuore kansanedustaja Ano Turtiainen https://www.is.fi/haku/?query=ano+turtiainen tuomittiin 2017 sakkoihin julkisesta kehottamisesta rikokseen. Etelä-Savon käräjäoikeus totesi, että Turtiainen oli Facebookissa kehottanut kohdistamaan omaisuusrikoksia Suomen punaisen ristin toimipisteisiin.Tuomiosta tuli vaalien jälkeen lainvoimainen, kun Turtiainen peruutti valituksensa hovioikeudelle.Keskiviikkona Turtiainen kommentoi Länsi-Savolle https://lansi-savo.fi/uutiset/lahella/9d385801-9625-469d-89be-ef8bc474f023 , että ”tässä porukassa tämä tuomio on vain sulka hattuun.” Länsi-Savo tulkitsi, että kyseinen porukka on perussuomalaiset.Puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho https://www.is.fi/haku/?query=jussi+halla-aho kertoi perjantaina Ilta-Sanomille, että hän ei ole asiasta suoraan Turtiaisen kanssa keskustellut. Halla-ahon mukaan Turtiainen oli sanonut perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Ville Taviolle https://www.is.fi/haku/?query=ville+taviolle , että Länsi-Savo oli siteerannut häntä väärin.– Turtiainen ei tarkoittanut porukalla perussuomalaisia, Halla-aho kertoo.Ilta-Sanomat pyrki perjantaina tavoittamaan Turtiaisen kertomaan, missä porukassa tuomio on sulka hattuun. Hän ei kuitenkaan vastannut soittoihin eikä viesteihin.Halla-aho sai itse 2017 hovioikeudessa tuomion uskonrauhan rikkomisesta ja kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Hän ei silti sulkahattuporukkaan kuulu.– Tietenkään tuomio ei ole puolueessa sulka hattuun. Toivomme, että Turtiainen ottaa opikseen ja varoo, miten jatkossa puhuu.Turtiainen kehui 2015 Facebookissa vastaanottokeskuksien ”eliminointitehtäviin” ja ”tuhoamiseen” osallistuneita.”Onko nyt aika laajentaa toimia vihollisen pääpaikkoihin, joista sen toimia johdetaan. Tästä jakamastani artikkelista selviää pahin vihollisemme (SPR) joka hurraa yksittäisen kansalaisen pelolle”, Turtiainen kirjoitti.Turtiainen kertoi Länsi-Savolle, ettei edelleenkään kadu tekstiään.– Toki nyt olen eri asemassa kuin vuonna 2015. Silloin kirjoitin urheilijana ja yrittäjänä. Enää en voisi kirjoitella samaan tyyliin, mutta asioista olen edelleen samaa mieltä.

Jussi Halla-aho, onko teidänkin mielestänne SPR vihollinen?

– En tiedä, onko asia järkevä ilmaista tällä tavalla, mutta SPR:n toiminnassa on ongelmia, jotka liittyvät turvapaikkabisnekseen.

Eduskunnassa on kahdeksan kansanedustajaahttps://www.is.fi/politiikka/art-2000006072383.html, jotka on tuomittu rikoksista 2012–2019. Heistä kuusi on perussuomalaisia. Mitä tämä kertoo puolueesta?

– Rikoksia on hyvin monenlaisia. Keskustan eduskuntaryhmää johtaa luottamusaseman väärinkäytöstä vankeustuomion saanut henkilö ( Antti Kaikkonen https://www.is.fi/haku/?query=antti+kaikkonen ). Olisin taipuvainen pitämään sitä vakavampana kuin perussuomalaisten saamia toisen kategorian tuomioita sananvapauden väärinkäytöstä.

Kunnioittaako perussuomalaiset Suomen lakia ja oikeutta?

– Tietysti. Eduskunta on lakia säätävä elin. Halutessamme meillä on mahdollisuus muuttaa lainsäädäntöä. Kansanedustajilla on oikeus ja velvollisuus kritisoida lainsäädäntöä.

Onko rikosten tekeminen keino kritisoida lainsäädäntöä?

– Ei tietenkään ole. Tuomiot ovat kuitenkin tulkinnanvaraisia, varsinkin kun on kyse sananvapausrikoksista. Otetaan esimerkiksi vaikka oma tuomioni. Käräjäoikeus ja hovioikeus hylkäsivät syytteet, mutta korkein oikeus oli toista mieltä.– Lainsäädännön pitäisi olla ennustettavaa, jotta ihminen voi tietää etukäteen onko hän tekemässä rikosta.

Turtiaisen mielestä tapaus auttoi häntä vaaleissa. Lisäävätkö rikokset perussuomalaisten suosiota?

– Minä en tietenkään tiedä, mitä Turtiaisen äänestäjät ajattelivat. Tärkeintä on, että tämä oli tiedossa jo ennen vaaleja.