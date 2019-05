Politiikka

Ylen gallup: Perussuomalaiset suosituin puolue, vihreät sai keskustan kiinni

10.5. 6:46

Ylen kannatusmittauksessa perussuomalaiset on noussut suosituimmaksi puolueeksi 18,8 prosentin kannatuksella.

Nousua on vaalituloksesta 1,3 prosenttiyksikköä. Hallitusta kasaava SDP on toisena 17,8 prosentin kannatuksella. Kolmantena on kokoomus 16,9 prosentin kannatuksella. Neljännen sijan jakaa keskusta ja vihreät. Molempia kannattaa 13,3 prosenttia vastaajista. Taloustutkimuksella teetettyyn kyselyyn haasteltiin lähes 2 000 ihmistä. Haastattelut tehtiin 15.4.–7.5. Tulosten virhemarginaali on suurimpien puolueiden osalta 2,3 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.