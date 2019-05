HS: Ruotsidemokraattien johtaja ihmettelee perussuomalaisten veljeilyä ”Venäjän-ystävien” kanssa: ”Olen pettynyt”

Politiikka

HS: Ruotsidemokraattien johtaja ihmettelee perussuomalaisten veljeilyä ”Venäjän-ystävien” kanssa: ”Olen pettyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Halla-aho pitää uuden ryhmän toteutumista erittäin realistisena