Hallitusneuvottelut käyntiin – IS seuraa hetki hetkeltä

Hallitusneuvottelijoita on Säätytalolla niin paljon, että sali on tupaten täynnä.

Hallitusneuvottelut alkavat todenteolla ja neuvottelijoita on paikalla niin, ettei kaikille riitä edes penkkejä.



Ihmiset hiljentyy ensimmäiseen esitykseen. Ja sitten jonkun puhelimesta pärähtää soimaan: (Simple) The Best.



Nomen est omen hallitukselle?#hallitusneuvottelut