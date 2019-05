Politiikka

”Kannattaako lähteä hallitusneuvotteluihin?” – Keskustalaiset kääntyivät Facebook-kaveriensa puoleen

Tiistaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.facebook.com/matti.vanhanen.5/posts/2140826139371365

Kulmunin

Mutta