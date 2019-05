Politiikka

Istumajärjestys kuumensi eduskunnassa – ”koulukiusaamista” vai ei?

Eduskunta

äänesti tänään tiistaina eduskunnan uudesta istumajärjestyksestä. Äänestyksessä voitti puhemiesneuvoston alkuperäinen esitys, jossa perussuomalaiset siirretään eduskunnan oikeaan laitaan.Ennen äänestystä suuressa salissa käytiin kuitenkin kahden tunnin kiivas keskustelu aiheesta, jossa perussuomalaiset vastustivat heidän ”pakkosiirtämistään” salin oikeaan laitaan, ja vertasivat asian ratkomista koulukiusaamiseen.Eduskunnassa päätetään tänään puolueiden uudesta istumajärjestyksestä. Eduskunnassa syntynyt riita suuren salin istumajärjestyksen muuttamisesta alkoi siitä, kun muut puolueet halusivat siirtää Perussuomalaiset istumaan salin keskiosasta salin oikeaan laitaan.Keskustan kansanedustajanmukaan eduskunnan istumajärjestyskiistan vertaaminen koulukiusaamiseen on asiatonta.– Koulukiusaaminen on vakava asia, enkä pidä siitä että tätä rinnastetaan siihen, Ovaska totesi.Myös kansanedustaja(vas) ihmettelee perussuomalaisten puheita koulukiusaamisesta, ja syytti puoluetta ”vakavan ilmiön karnevalisoinnista”.– Jotain suhteellisuuden tajua tähänkin taloon, Kontula vetosi eduskuntaan.suuren salin istumajärjestyksen muuttamisesta alkoi siitä, kun Rkp halusi itsensä istumaan keskemmälle eduskunnan suuressa salissa. Perussuomalaiset ei kuitenkaan suostunut istumaan laitimmaisena oikealla.Perussuomalaisten ryhmäjohtajamukaan perussuomalaiset ei talouspoliittisesti edusta oikeistoa, minkä vuoksi he haluavat istua keskellä.Anna Kontula palasi täysistunnossa kuitenkin äärioikeiston määritelmään ja totesi, ettei se liity taloudelliseen oikeisto-vasemmisto-jakoon.– Se kuvaa puolueen suhdetta kansallismielisyyteen, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioon, Kontula sanoi.Onko perussuomalaiset sitten äärioikeistoa?– Tutkimuksissa äärioikeiston käsitettä on käytetty myös perussuomalaisista, Kontula muistutti.Hänen mukaansa puolueille tosin täytyy antaa itselleenkin tilaa määritellä itsensä.Mitä tulee istumajärjestykseen, ei kysymys Kontulan mukaan ole vain yhden puolueen yksittäisestä mielipiteestä, vaan yhdessä päätettävästä asiasta.Hän muistutti, että perussuomalaiset on puheenjohtajanvaihdon jälkeen muuttanut omaa linjaansa.– Se edellyttää, että myös muut puolueet asemoivat itsensä uudelleen suhteessa siihen, Kontula sanoo.(kok) mukaan olisi luontevaa, että perussuomalaisten sijainti on samantapainen kuin vastaavien puolueiden EU:ssa ja Pohjoismaiden neuvostossa.Hän myös muistutti, että puhemies päätyi siirtämään asian käsittelyä jo viime viikolla, jotta asiaan olisi saatu yksimielinen ratkaisu.Tänään tiistaina pidettiin tarkemmat neuvonpidot ryhmäjohtajien kesken, mutta yhteistuumaisuutta ei onnistuttu tässäkään kokouksessa löytämään.