Suora lähetys arktisen neuvoston kokouksesta juuri nyt – Soini: yhteistä julkilausumaa ei tule

Yhdysvaltojen kantaa ilmastonmuutokseen odotetaan

Yhdysvaltojen on kerrottu pyrkineen poistamaan yhteisestä julkilausumasta maininnat ilmastonmuutoksesta. Presidentti Donald Trumpin hallinto on jo aikaisemmin irtisanoutunut Pariisin ilmastosopimuksesta ja presidentti on useaan otteeseen todennut ilmastonmuutoksen olevan pötypuhetta.