Arktisen neuvoston kokouksessa luvassa kovaa vääntöä ilmastonmuutoksesta – katso suoraa lähetystä kello 10.30

Lehtitietojen mukaan Yhdysvallat on pyrkinyt poistamaan yhteisestä julkilausumasta maininnat ilmastonmuutoksesta.

Päätapahtumat Näytä lisää( -5 kpl) Kokous päättää Suomen puheenjohtajuuskauden Kokoukseen osallistuvat kaikki Arktisen neuvoston jäsenmaat, tarkkailijamaat sekä muut viralliset delegaatiot. Kokous päättää Suomen puheenjohtajuuskauden ja Suomi luovuttaa neuvoston puheenjohtajuuden Islannille myöhemmin tänään.

Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden päättävä kaksipäiväinen kokous Rovaniemellä huipentuu tänään tiistaina Lappi Areenalla järjestettävään ulkoministerikokoukseen.Kokouksen jälkeen neuvoston on määrä hyväksyä yhteinen Rovaniemen julistus.Yhteisen julkilausuman muodostamisesta on ennustettu hankalaa, sillä amerikkalaisten lehtitietojen mukaan Yhdysvallat on yrittänyt poistaa julkilausumasta kaikki viralliset viittaukset ilmastonmuutokseen.Ilta-Sanomat seuraa neuvoston ministerikokousta suorassa lähetyksessä kello 10.30 alkaen ja hetki hetkeltä -seurannassa.