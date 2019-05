Hallituspeli kuumenee – kokoomus työntää vasemmistoliittoa ulos, Honkasalo syyttää ”kaveeraamisesta äärioikeiston” kanssa

Politiikka

Hallituspeli kuumenee – kokoomus työntää vasemmistoliittoa ulos, Honkasalo syyttää ”kaveeraamisesta äärioikeis

Kokoomuksen suunnalta on tullut ulos selvä linjaus siitä, että sinipunahallituksessa ei olisi tilaa vasemmistoliitolle.

Kokoomuksen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/JokinenKalle/status/1123947636736786439

Eniten

https://twitter.com/terhikoulumies/status/1124237812310659072





Andersson









https://twitter.com/veronikahonka/status/1124264272261996544

https://twitter.com/akpekonen/status/1124263925573353478