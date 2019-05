Halla-aho tarjosi vappupuheessa radikaalia vaihtoehtoa hallituksen muodostamiseksi – ”parempi kuin nykyjärjestelmä”

Politiikka

Halla-aho tarjosi vappupuheessa radikaalia vaihtoehtoa hallituksen muodostamiseksi

Rinnettä ei käy tällä hetkellä kateeksi. Muut puolueet toki haluavat hallitukseen, mutta ne ovat esittäneet pitkän listan kynnyskysymyksiä ja vaatimuksia, joita on erittäin vaikeaa ellei mahdotonta sovittaa toisiinsa tai Rinteen omiin vaalilupauksiin.

Halla-aho

Jos puolueita on uskominen, vaaleissa on melkein aina pelkkiä voittajia ja torjuntavoittajia. Vaalithan eivät koskaan mene niin huonosti, etteivät ne olisi voineet mennä vielä huonommin.

Halla-aho