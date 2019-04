Politiikka

Puolueet antavat vastauksensa hallitustunnustelija Rinteen kysymyksiin

Keskusta ja vihreät vastasivat jo

Vihreät ja keskusta julkistivat vastauksensa jo eilen.Rinne on antanut muille puolueille usean kohdan kysymyslistan, joka käsittelee isoja ilmiöitä, kuten ilmastonmuutosta, koulutusta ja eriarvoisuutta. Omat kysymyksensä on myös sote- ja sotu-uudistuksille.Rinne käy vastauksia läpi lähipäivät ja aloittaa loppuviikolla tarkentavat keskustelut puolueiden kanssa. Vastausten perusteella hän päättää puolueista, jotka lähtevät neuvottelemaan hallitusyhteistyöstä.Hän arvioi aiemmin, että varsinaisten hallitusneuvottelujen aloittaminen saattaa venyä parilla päivällä aiemmin aiotusta päivämäärästä, joka oli 6. toukokuuta.Vastauksensa jo antaneista puolueista rökäletappion vaaleissa kärsinyt keskusta katsoo, että ensisijaisesti hallitusvaihtoehdot on tunnusteltava vaalivoittajien kesken. Se antaa kuitenkin vastauksessaan kymmenen kynnyskysymystä SDP:n johtamaan enemmistöhallitukseen osallistumiselle. Joukossa ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvaaminen 18 maakunnan pohjalta ja maakuntien tekeminen monialaisiksi.Myös vihreillä oli muutamia kynnyskysymyksiä hallitukseen osallistumiselle. Puolue ei esimerkiksi halua osallistua hallitukseen, joka edistää rajojen sulkemista tai Suomen eristäytymistä kansainvälisestä yhteistyöstä YK:n, EU:n tai Pohjoismaiden tasolla.