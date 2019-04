Politiikka

Keskusta julkaisi 10 kynnyskysymystä hallitukseen menolle – ”kynnys on korkealla”

Keskustan eduskuntaryhmä julkaisi puolueen kynnyskysymyksen hallitukseen menolle. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen muistutti, että vaalituloksen perusteella kynnys hallitukseen osallistumiselle on keskusta osalta korkea. Hän painotti, että vastuu toimintakykyisen enemmistöhallituksen muodostamisesta on ensisijaisesti vaalien voittajilla.Kaikkonen jätti pienen takaportin auki hallitukseen menolle, jos sitä ei edellä mainitulla tavalla saada ilman keskustaa aikaiseksi.– Jos siitä ei mitään tule, palaamme asiaan.Kaikkonen muistutti tiedotustilaisuudessa, että keskustaa äänesti vaaleissa 420 000 suomalaista. Puolue sitoutuu pitämään heidän puoliaan ja ajamaan äänestäneille tärkeitä asioita ”tilanteessa kuin tilanteessa”.Hallitukseen osallistumisen ehtona on luonnollisesti keskustalla tärkeiden asioiden sisällyttäminen uuden hallituksen ohjelmaan.– Keskustan tavoite on rakentaa turvallista, työllistävää ja tasa-arvoista Suomea. Heikommista on pidettävä huolta ja elämisen edellytykset on turvattava tasapuolisesti koko maassa myös tulevaisuudessa, puolue linjasi tiedotteessa.Kaikkonen painotti viime vaalikaudella aikaansaadun myönteisen työllisyys- ja talouskehityksen jatkumisen varmistamista.– Suomea ei saa päästää uudelleen holtittomasti velkaantumaan. Maamme taloutta on hoidettava vastuullisesti ja ylisukupolvisesti.Hyvän talous- ja työllisyyskehityksen jatkaminen siten, että sitoudutaan 75 %:n työllisyysasteeseen ja siihen, että julkinen talous (ml. kuntatalous) on tasapainossa vuonna 2023.Yrittäjien ja yritysten verotusta ei saa kiristää. Teollisuuden toimintaedellytyksiä ei saa heikentää.Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut turvataan 18 maakunnan pohjalta. Uudistuksessa maakunnista tehdään monialaisia.Toteutetaan perhepaketti, jonka osana perhevapaauudistus. Uudistuksen on oltava perheille parannus nykyiseen järjestelmään.Vanhustenhoidon epäkohtiin puututaan muun muassa tiukemmalla lainsäädännöllä ja riittävillä resursseilla, eikä Keskusta hyväksy valtionosuuksien leikkauksia, joilla vaarannetaan kuntien peruspalveluita kuten sivistystoimi, varhaiskasvatus ja vanhushoiva.Edellytämme korotuksia pienimpiin eläkkeisiin ja parannuksia köyhimpien lapsiperheiden asemaan ja perusturvaindeksijäädytys on purettava hallituksen päätöksen mukaisesti.Ammatillisen koulutuksen rahoitus ja saavutettavuus on turvattava, panostettava oppisopimuskoulutukseen ja säilytettävä alueellisesti kattava korkeakouluverkosto.Maatalouden kannattavuutta on parannettava. Maa- ja metsätaloutta ei saa kuormittaa uusilla kustannuksilla.Sitoudutaan Keskustan johdolla tehtyyn kahdeksan puolueen ilmasto-ohjelmaan ja turvataan puunkäytön maltillinen lisääminen sekä kestävä metsien käyttö.Kaikkien päätösten täytyy tukea alueiden elinvoimaa ja voimavaroja sekä tukea koko Suomen yhteyksiä ja hyvinvointia.