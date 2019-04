Politiikka

Essayah Rinteen kysymyksistä: Selvä kysymys talouspoliittisesta linjasta puuttuu

Puheenjohtaja

Sari Essayah https://www.is.fi/haku/?query=sari+essayah (kd) suhtautui tyynesti hallitustunnustelija Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen (sd) kysymyspatteristoon.Essayahin mielestä talouspoliittisesta linjasta ei ole yhtä kysymystä, vaan siihen vastaaminen pitää tehdä useammassa eri kohdassa.– Olemme lähteneet vastaamaan kysymyksiin omien ohjelmien perusteella, kuten hallitustunnistelija toivoi. Siinä lähdetään siitä, mitä puolue on asioista esittänyt. Ei lähdetä mitään muuta hakemaan, Essayah sanoi.– Monipuolisia kysymyksiä erilaisista sektoreista. Esimerkiksi talouspoliittisen linjan esilletuominen tapahtuu useamman kysymyksen pohjalta, koska siellä ei ollut suoraa kysymystä pelkästään talouteen liittyen. Niitä voi tuoda esille useammassa kohdassa, Essayah luonnehti kysymyspatteristoa.

Ovatko kysymykset sellaisia, että hallitusovi saattaisi kristillisdemokraateille aueta?