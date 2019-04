Politiikka

Olivatko kaikki al-Taeen kohu­viestit aitoja? Uuden kansan­edustajan kommentit asettivat työn­antaja CMI:n out

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kevään eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi nousseen Sdp:n Hussein al-Taeen https://www.is.fi/haku/?query=hussein+al-taeen Facebook-päivityksistä nousi viime viikolla kohu. Al-Taee muun muassa rinnasti lokakuun lopulla 2014 Israelin ja Isiksen toiminnan.Al-Taee on pahoitellut viestejä ja esitti tiistaina anteeksipyyntönsä myös puolueensa SDP:n eduskuntaryhmälle.Julkisuudessa olleet Facebook-viestit ovat olleet avoimissa Facebook-ryhmissä. Niiden lisäksi STT on syksyn ja talven aikana pyrkinyt selvittämään saamiaan ja myöhemmin verkossa levinneiden jyrkkää kieltä vähemmistöistä sisältävien kuvakaappausten todenmukaisuutta, mutta ei ole pystynyt niitä todentamaan. Kuvakaappaukset on väitetysti otettu vuonna 2015.CMI kiisti STT:lle näiden kuvakaappausten aitouden viime vuoden lopulla. CMI kertoi, että viestit ovat väärennettyjä.Al-Taee on nyt huhtikuussa kuitenkin itse sanonut STT:lle, ettei kiistä näitäkään viestejä. Al-Taee on sanonut, ettei pysty muistamaan kaikkia vanhoja Facebook-päivityksiään, joten hän ei pysty varmasti sanomaan jyrkkää kieltä vähemmistöistä sisältävien kuvakaappausten aitoudesta.On siis kiinnostavaa, miten CMI saattoi olla varma viestien olevan väärennettyjä, jos al-Taee ei itsekään ole varma. CMI ei kuitenkaan suostunut kommentoimaan asiaa STT:lle tiistaina lainkaan.

Mistä olitte silloin varmoja, että ne viestit on väärennettyjä, CMI:n viestintäjohtaja Elina Lehtinenhttps://www.is.fi/haku/?query=elina+lehtinen?

– Voit itse katsoa niitä ja lukea niitä, mutta kuten sanottu, niin me emme jatka tätä kommentointia ollenkaan. Olemme sanoneet, mitä olemme sanoneet siitä, ja nyt pitää kääntyä toisten ihmisten puoleen ja keksiä muita uutisia, Lehtinen sanoo STT:lle.

Mutta al-Taee sanoo STT:n jutussa, ettei hän voi varmuudella kiistää näitä vanhoja viestejä. Miksi te pystyitte silloin kiistämään?

Supo ei käy läpi Facebook-kirjoittelua