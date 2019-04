Politiikka

Saarikko ei sulje pois puheen­johtajuutta tulevaisuudessa – ”Politiikka on upea laji”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikkonen ”on kuulolla”

Saarikko pysyy vahvasti politiikassa

Kulmuni ja Heikkinen pohtivat asiaa myöhemmin