Hussein al-Taee ei tunnista enää itseään kohutuista kirjoituksistaan – Sdp:n Lindtman: ”Asia on ryhmän osalta loppuunkäsitelty”

Hussein al-Taee ei tunnista enää itseään kohutuista kirjoituksistaan – Sdp:n Lindtman: ”Asia on ryhmän osalta

uutisoi https://yle.fi/uutiset/3-10748400 viime viikolla Sdp:n listoilta Uudeltamaalta eduskuntaan 4246 äänellä valitun Hussein al-Taeen https://www.is.fi/haku/?query=hussein+al-taeen vanhoista somekirjoituksista.STT:n mukaan al-Taee muun muassa rinnasti lokakuun lopulla 2014 Facebookissa Israelin ja Isiksen toiminnan.– Toinen on valloittajana paljon nuorempi. Molemmissa tapauksessa alueelle on hyökännyt joukko miehiä lännen tukemina valtaamaan alkuperäisväestöltä ”heille historiallisesti kuulumia alueita” ja ovat rakentaneet "valtion", jota nyt yrittävät puolustaa. Kumpikin rekrytoi nuoria miehiä ja naisia ympäri maailmaa asiansa edistämiseksi. Isiksen riveissä on yhtä monta kansallisuutta kuin Israelia perustettaessa, al-Taee kirjoitti STT:n mukaan.Jyrkät kannanotot ovat ristiriidassa al-Taeen asiantuntijakommentaattorin roolin kanssa. Al-Taee on ollut viime vuosina näkyvä kommentaattori Isikseen liittyvissä kysymyksissä – al-Taee kommentoi julkisuudessa esimerkiksi Isiksen Pariisiin ja Brysseliin tekemiä terrori-iskuja.Irakista Suomeen kiintiöpakolaisena 10-vuotiaana tullut al-Taee aloitti työskentelyn konfliktinratkaisujärjestö Crisis Management Initiativessa syyskuussa 2014 eli Israelin ja Isiksen rinnastaessaan al-Taee oli jo töissä presidentti Martti Ahtisaaren https://www.is.fi/haku/?query=martti+ahtisaaren perustamassa rauhanvälitystoimistossa., 35, perusteli STT:lle kirjoituksiaan sillä, että hän oli ”nuorempana turhautunut ja kiukkuinen”.

Näistä kirjoituksista on viitisen vuotta aikaa eli ei hirveän kauan, koitko, että olit silloin eri ihminen?





