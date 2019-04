Politiikka

Juha Rehula pettyi pahasti vaaleihin – ennusmerkit olivat ilmassa: ”Sehän koetaan Sipilän syyksi”

Ex-ministeri Juha Rehula https://www.is.fi/haku/?query=juha+rehula (kesk) huokaa syvään. Heti perään uudestaan.Jo puhelun aluksi käy selväksi, että eduskunnasta putoaminen ottaa koville. Rehula keräsi tuoreissa vaaleissa 3 327 ääntä, mutta se ei riittänyt. Vuodesta 1996 eduskunnassa istunut kokenut poliitikko ei edes yritä peitellä pettymystään.– Kun on turpiinsa saanut, niin ei tässä tosiaan mikään kaksinen tunnelma ole, Rehula sanoo.– Ja kun myös puolue sai pahasti siipeensä, niin totta kai ottaa päähän. Tämä on selvä pettymys.Rehula sanoo osanneensa ”jossain määrin” valmistautua lopputulokseen. Hänen mukaansa oli etukäteen aistittavissa, että keskustan kannatus laskisi. Sitä Rehulakaan ei osannut arvata, että puolueen kannatus putoaisi jopa dramaattisesti.Hämeen vaalipiiristä ehdolla olleen Rehulan oma äänisaalis laski yli 3 100 äänellä.– Viime viikot olivat henkisesti tiukkoja. Vaikutti siltä, että puolueelle ei välttämättä kävisi hyvin. Silti uskoin, että olisin voinut uusia paikkani eduskunnassa, keskustan varapuheenjohtajana toimiva Rehula kertoo.– Mutta nyt kävi näin. Ei auta valittaa, näillä mennään.

Juha Rehula, miksi meni pieleen? Miksi keskusta menetti peräti 18 edustajan paikkaa?

– Ei tähän tulokseen ole mitään yksittäistä syyllistä tai syytä, se on puoluehallituksessakin ehditty jo analysoida. Lähes koko vaalikauden ajan puolue sai kuitenkin sellaista palautetta, että pystyi päättelemään, mihin asioihin kansalaiset pettyivät, Rehula selvittää.– Lista niistä asioista oli pitkä.

Voitko tarkentaa, mistä asioista oli kyse?