Katso listat: He lähtevät ehdolle eurovaaleihin

Eurovaalit

Eurovaalien ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 15.–21. toukokuuta. Ulkomailla ennakkoäänestys loppuu jo lauantaina 18. toukokuuta.



Eurovaalit järjestetään EU:n eri jäsenmaissa 23.–26. toukokuuta. Suomessa vaalipäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta.



Vaalien kynnyksellä suurin avoin kysymys on se, osallistuuko niihin myös EU:sta eroon pyrkivä Britannia. Brexitin lykkääntymisen vuoksi maa on aloittanut jälkijunassa valmistautumisen vaalien pitämiseen, mutta hallitus pyrkii vielä välttämään ne.