Rinne ilmoittaa tiukan aikataulun hallituksen muodostamiselle: ”Ei paljon epäonnistumisia kestä”

Sdp:n puheenjohtajanmukaan puolue aikoo ensi viikolla lähettää muille puolueille kysymyksiä selvittääkseen hallitusyhteistyön mahdollisuutta niiden kanssa.Rinteen mukaan vastauksia odotetaan 30. huhtikuuta mennessä, ja niitä analysoidaan ja tulkitaan vapun aikana ja vapun jälkeisinä päivinä. Tämän jälkeen käydään vielä tarkentavat keskustelut.– Haluamme tietysti myös kuunnella aikataulusta muita puolueita. Tiedän, että tämä on hyvin tiukka aikataulu, eikä se paljon epäonnistumisia kestä.Rinteen mukaan varsinaiset neuvottelut voitaisiin mahdollisesti aloittaa jo 6. toukokuuta, jolloin mukaan lähtevät puolueet olisivat hänen mukaansa todennäköisesti jo tiedossa. Valista hän toivoo tulevan 27. toukokuuta mennessä.– Aikataulu ei ole kiveen hakattu, vaan siinä on pelivaraa.Hallituksen muodostamisen kanssa on Rinteen mukaan kiire, jotta ministerit pystyvät valmistautumaan Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen.