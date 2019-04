Kansallismieliset pyrkivät kokoamaan EU:ssa voimansa – Halla-aho: ”Useat puolueet ovat ilmaisseet, että he ovat mukana”

Politiikka

Kansallismieliset pyrkivät kokoamaan EU:ssa voimansa – Halla-aho: ”Useat puolueet ovat ilmaisseet, että he ova

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vipuvartta

Halla-aho

Milanossa

https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1115019890329575424

Ennen

Esimerkiksi

Halla-ahon

Ripoteltuina pitkin parlamenttia

Perussuomalaiset

ENF:ään

EFDD:n

Unkarin