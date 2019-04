Politiikka

Kansanedustajien palkkioita korotetaan

Eduskunnan palkkiotoimikunta ilmoittaa korotuksista kansanedustajien palkkioihin. Palkkiojärjestelmää muutetaan siten, että nykyisen kahden palkkioportaan sijasta siirrytään kolmeen palkkioportaaseen, tiedotettiin keskiviikkona.Alle neljä vuotta toimineiden kansanedustajien palkkio säilyy ennallaan ja on 6 614 €/kk. Kansanedustajien palkkio neljän eduskuntavuoden jälkeen, eli uusi palkkioporras, on 6 945 €/kk, ja kahdentoista eduskuntavuoden jälkeen palkkio on 7 408 €/kk.Palkkioita korotettiin viimeksi tammikuussa alle 12 vuotta kansanedustajana toimineille edustajille 6 614 euroon. Yli 12 vuotta kansanedustajana toimineen edustajan palkkiota korotettiin tuolloin puolestaan 7 109 euroon. Tämänkertainen korotus on siten yli neljä vuotta palvelleille 331 euroa ja yli 12 vuotta toimineille 229 euroa.Palkkiotoimikunta tarkasteli erikseen eduskunnan puhemiehelle maksettavan palkkion määrää. Puhemiehen aseman ja tehtävien vaativuuden huomioon ottaen palkkiotoimikunta kertoo vahvistaneensa puhemiehen palkkioksi 13 390 €/kk ja varapuhemiesten palkkioksi 10 441 €/kk. Puhemiehen palkkio nousee 1217 euroa ja varapuhemiesten 294 euroa.Päätös tulee voimaan kevään 2019 eduskuntavaaleissa valitun eduskunnan toimikauden alkaessa.Palkkiotoimikunnan mukaan tavoitteena on se, että kansanedustajien palkkioiden kehitys ja taso olisivat tasapainossa yleisen ansiokehityksen kanssa.Tilastokeskuksen tuottaman aineiston perusteella kansanedustajien palkkiot ovat jääneet nykyisen ja edellisen palkkiotoimikunnan työn aikana vuodesta 2013 jälkeen 4,3 prosenttia verrattuna kaikkien palkansaajien ansiokehitykseen vastaavana aikana vuoden 2018 loppuun mennessä. Kaiken kaikkiaan palkkioiden kehitys 2000-luvun alusta on jäänyt noin 11 prosenttia pienemmäksi yleiseen ansiokehitykseen verrattuna.