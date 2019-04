Politiikka

Juha Sipilä jättää keskustan puheenjohtajuuden

Pääministeri Juha Sipilä kertoo jättävänsä puolueen puheenjohtajuuden. Keskusta teki vaaleissa 100 vuoteen historiansa huonoimman vaalituloksen.– Vaalitulos ei jätä minulle mahdollisuuksia. Nyt koolla oleva puoluehallitus päätti pyynnöstäni kutsua koolle ylimääräisen puoluekokouksen, joka valitsee Keskustalle uuden puheenjohtajan 7.9.2019, Sipilä tviittasi.Sipilä avaa ratkaisuaan myös blogitekstissään. Sipilä kertoo kansanliikkeen kannatusheilahtelujen olleen vuosituhannen aikana rajuja.– Puolue on kokenut myös luottamuksen ja vastuun kääntöpuolen. Ne ovat tälle 113-vuotiaalle puolueelle kipeitä hetkiä. Nyt, puolueen puheenjohtajana, kannan vastuun viimeisimmästä raastavasta vaiheesta.Hän sanoo keskustan tarvitsevan syvä-analyysia vaalitappion syistä.– Vaalitulos ja kansanliikkeen voima eivät ole koskaan yhdestä henkilöstä kiinni, mutta yksi ihminen voi hidastaa sen voimaantumista. Puolueiden puheenjohtajat ja varsinkin pääministeri kuluvat nopeasti puolueensa keulakuvina. Näin on käynyt minullekin. Puolueen puheenjohtajana minun vastuuni on joka tilanteessa ajatella ja vaalia Keskustan etua. Tulen jatkossakin toimimaan puolueen hyväksi kaikissa niissä tehtävissä, joita saan hoitaa.Hän sanoo, ettei vaalitulos jätä hänelle mahdollisuuksia. Keskustalle valitaan uusi puheenjohtaja syyskuussa.– Hoidan puheenjohtajan tehtävää siihen saakka. Teen sen sydämestäni ja suurella kiitollisuudella Keskustaa ja keskustalaisia kohtaan. Kiitän kaikkia keskustalaisia vahvasta ja lämpimästä tuestanne. Se on auttanut jaksamaan.Sipilän mukaan keskusta ansaitsee uuden innostavan alun.– Puolue aloittaa uudistustyön ja laatii Keskustalle uudistusohjelman. Puolueen vahva tulevaisuus pohjustetaan uuden puheenjohtajan voimin.