Suora lähetys juuri nyt: Juha Sipilä jättää keskustan puheenjohtajuuden – IS seuraa hetki hetkeltä

Juha Rehula Sipilän erosta: "Kiitoksen aikakin vielä tulee"

Sipilän hallituksen perhe- ja peruspalveluministerinä vuosina 2015–2017 toiminut Juha Rehula (kesk) kertoo tuntemuksistaan Juha Sipilän ilmoituksen jälkeen.

- On johtopäätösten aika. Matka jatkuu ja se matka on eteenpäin. Historiankirjoitus aikanaan kertoo siitä, mitä sitten onkaan tehty ja millainen perusta tulevaisuudelle on rakennettu.

Kiitoksen aikakin vielä tulee, hän kertoo Twitter tilillään.