Rinne pohti mahdollista hallituspohjaa Ylellä ja viittasi perussuomalaisten arvoihin: ”Kaikkien vastauksia arvioidaan samalta pohjalta”

Politiikka

Rinne pohti mahdollista hallituspohjaa Ylellä ja viittasi perussuomalaisten arvoihin: ”Kaikkien vastauksia arv

Tasainen tulos – vaikeat neuvottelut?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Naisten osuus kasvoi

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006071843.html

Millaista politiikka ja mikä hallituspohja?