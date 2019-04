Politiikka

Juha Sipilä ei peitellyt pettymystään: ”On se raju pudotus”

ei peitellyt pettymystään saapuessaan takaisin keskustan vaalivalvojaisiin sen jälkeen, kun suuri osa äänestystuloksista oli julkaistu.– On se raju pudotus.Raju pudotus olikin. Vaalisunnuntai toi keskustalle 14 prosentin kannatuksen ja historiallisen surkean vaalituloksen. Surkeimman sataan vuoteen.Vielä neljä vuotta sitten keskusta sai eduskuntavaaleissa 21,1 prosenttia äänistä, eduskuntaan 49 kansanedustajaa ja peräti 14 lisäpaikkaa. Nyt puolue on menettämässä eduskunnasta peräti 18 paikkaa.Sipilän mukaan enempää puolue ei kuitenkaan olisi tällä kertaa enää pystynyt. Hän kiitteli puolueväen edessä kaikkia kampanjatyöhön osallistuneita ja totesi, että keskusta voi vielä selkä suorana katsoa, mitä puolue sai aikaiseksi.– Vastuunkanto näkyy siinä, että tipahtaa pois eduskunnasta. Iso kiitos teille edustajille, jotka olette neljä vuotta työtä tehneet ja joiden tulos ei ehkä eduskuntaan enää riitäkään, Sipilä sanoi.merkittävistä keskustan putoajista on esimerkiksi vaalipiiriään Kaakkois-Suomesta Helsinkiin vaihtanut maatalous- ja ympäristöministeriTiilikainen kertoi kuitenkin olevansa tyytyväinen siihen, mitä on ehtinyt saada aikaan menneellä vaalikaudella. Hän myönsi kuitenkin ottaneensa tietoisen riskin vaihtaessaan vaalipiiriä.– Vaalien lopputulos on aina oikea, hän sanoi kommentoidessaan keskustan heikkoa menestystä.Sipilä ei kuitenkaan eilen sunnuntaina ollut suoralta kädeltä valmis lyömään hanskoja tiskiin. Ei luovuttamaan puheenjohtajan paikkaa eteenpäin tai edes tyytymään oppositiopaikkaan ilman taistelua.Hän on aiemmin todennut, että on liikkeellä tulos tai ulos -linjalla. Mikäli tuloksia ei synny, menee puolueen puheenjohtaja vaihtoon.Sunnuntaina hän ei kuitenkaan ollut valmis toteamaan, tarkoittiko huonoin vaalitulos sataan vuoteen uloskäyntiä puheenjohtajalle.– Niiden mietintöjen aika on myöhemmin. Katsotaan nyt isänmaan asiat ja puolueen asiat ensin, sitten katsotaan omat asiat, Sipilä kuittasi kysymykset.ovia tulos ei keskustalta edes välttämättä sulje. Sdp:non todennut, ettei punavihreä hallitus ole realismia, vaan punavihreään hallitukseen tarvittaisiin myös kokoomusta tai keskustaa.Sipilä totesi kuitenkin vaalituloksen olevan sikäli erikoinen, että voittavan puolueen kannatus oli 18 prosentissa, ja perässä tuli neljä muuta suurta puoluetta.– Vaalien jälkeen hallituksen muodostaminen ei tule olemaan helppoa, hän ennusti.