Politiikka

Näin Juha Sipilä vastasi IS:n vaalikoneen 35 kysymykseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Täysin eri mieltäSuomen talous on nyt terveellä ja kestävällä pohjalla. Velkaantumiselle on saatu piste ja julkinen talous on tasapainossa. Terve julkinen talous on edellytys sille, että voimme ylläpitää hyvinvointiyhteiskunnan – sen palvelut ja etuudet. Suomen työllisyystilanne on nyt paras 30 vuoteen. Nyt meillä on hyvä mahdollisuus kehittää hyvinvointiyhteiskuntaa, kun työllisyystilanne on hyvä ja rahoitus on kestävällä pohjalla.Osittain eri mieltäPerustuloon voidaan sisällyttää vastikkeellisuutta edellyttäviä toimia. Esimerkiksi perustuloa nostavan olisi oltava työmarkkinoiden käytettävissä, jos henkilö on työkykyinen ja -ikäinen.Täysin samaa mieltäKeskusta kannattaa perheiden valinnanvapautta. Ensi vaalikaudella on tehtävä perhevapaauudistus, jossa isien mahdollisuutta perhevapaisiin parannetaan, joka ei kuitenkaan heikennä äidin mahdollisuuksia käyttää perhevapaita. Perhevapaauudistus on tehtävä perheiden ja lasten ehdoilla, ei työmarkkinajärjestöjen. Keskusta on valmis satsaamaan uudistukseen kunnolla euroja - tämä erottaa Keskustan muista puolueista.Osittain samaa mieltäKeskusta esittää, että lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi kaikista pienituloisimmille perheille on luotava harkinnanvarainen, ylimääräinen lapsilisä. Tuki on tarkoitettu väliaikaiseksi avustukseksi esimerkiksi työttömyyden tai vakavan sairauden kohdatessa.Täysin samaa mieltä(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)Täysin eri mieltäEn kannata Suomen Nato-jäsenyyttä, mutta meidän on syytä pitää jäsenyyden hakeminen omassa harkinnassamme eikä sitoa asiassa käsiämme ennakkoon.Osittain eri mieltäEn pidä Venäjää akuuttina uhkana, mutta meidän on puolustusvoimien kehittämisessä otettava huomioon Venäjän potentiaali.Osittain eri mieltä(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)Osittain samaa mieltäUlkomailta tuleva työvoima on yksi ratkaisu työllisyyden vahvistamiseksi ja hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi. Keskusta on valmis keventämään asteittain työperäisen maahanmuuton tarveharkintaa. Työehtojen on oltava kuitenkin kaikille samat. Yksistään ohjelmistoalalla tarvitaan toistakymmentä tuhatta osaajaa lähivuosien aikana. Auto- ja meriteollisuudessa sekä valmistavassa teollisuudessa tarve on ensi vuosikymmenellä reilut 30 000 henkeä.Osittain samaa mieltäTurvapaikan saaneiden täytyy päästä mahdollisimman nopeasti kiinni työelämään ja kieliopintoihin.Täysin eri mieltäEsimerkiksi suvivirsi kuuluu ehdottomasti kouluihin ja päiväkoteihin Suomessa. Se on osa kulttuuria ja perinteitä.Osittain samaa mieltäSananvapauteen kuuluu myös vastuu.Täysin eri mieltä(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)Täysin eri mieltä(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)Täysin eri mieltä(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)Täysin eri mieltä(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)Osittain eri mieltä(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)Osittain eri mieltäOlemassa olevat täytyy saada valmiiksi. Sen lisäksi olisin valmis harkitsemaan Loviisan voimalan käyttöiän jatkamista, jos Fortum sitä hakee ja STUK tukee.Täysin eri mieltä(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)Osittain eri mieltäOn tärkeää, että syömme monipuolisesti kotimaista puhdasta ruokaa: kasviksia, lihaa, kalaa kuin maitotuotteita.Täysin samaa mieltä(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)Täysin samaa mieltäKeskusta haluaa lisätä poliiseja 650:llä. Jokaisessa kunnassa pitää olla poliisi. Suomalaisilla on oikeus turvallisuuden tunteeseen postinumerosta riippumatta.Osittain samaa mieltä(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)Täysin eri mieltä(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)Täysin samaa mieltäPikavippejä koskevaa lainsäädäntöä on edelleen kiristettävä. Ylivelkaantuminen on ongelma monelle suomalaiselle perheelle. Pikavippifirmat tekevät härskiä bisnestä ihmisten hädällä ja ahdingolla.Osittain eri mieltäPidemmällä aikavälillä eläkeikä nousee, koska odotettu elinikä pitenee. Parhaiten työuria pidennetään työhyvinvointia ja työn joustoja lisäämällä.Täysin eri mieltäEläkekaton asettaminen lakisääteiseen työeläkejärjestelmään ei poistaisi yhteiskunnasta korkeita eläkkeitä eikä tasaisi työtulojen jakautumista. Korkeita eläkkeitä voisivat silti saada sellaiset henkilöt, joilla olisi asemansa tai ammattinsa perusteella mahdollisuus lisäeläkkeistä neuvottelemiseen työsuhde-etuna tai riittävät tulot niiden kustantamiseen itse. Tästä on kokemuksia maista, joissa eläkekatto on käytössä. Näin yhteiskunnallinen eriarvoisuus pikemminkin lisääntyisi.Täysin samaa mieltä(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)Täysin eri mieltäAlkoholin aiheuttamat ongelmat ovat erittäin vakava asia. Esimerkiksi lukemattomissa perheissä lapset kärsivät vanhemman alkoholiongelmasta. Tämä on yksi keskeinen syy sille, miksi en kannata viinin myynnin vapauttamista.Osittain eri mieltä(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)Osittain samaa mieltäKannatan lakko-oikeutta, mutta poliittiset lakot aiheuttavat suuria vahinkoja yrityksille. Lakko-oikeutta ei pidä kieltää, mutta rajoittamista muiden Pohjoismaiden tasolle tulisi harkita.Täysin eri mieltäSaattohoidossa on liian suuria alueellisia eroja. Suomen tulee olla maa, jossa elämän viime hetkillä kipuihinsa saa apua ja vierelle tukijan.Täysin eri mieltä(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)Täysin samaa mieltäKaikki ovat jo naimisissa eri sukupuolta olevan kanssa. Kunnioitan lasten päätöksiä joka tilanteessa.Täysin samaa mieltäTärkeintä on, että Euroopassa vältetään aikavyöhykkeiden sirpaloituminen.Hae mitä tahansa vaaleihin liittyvää tulostietoa kirjoittamalla alla olevaan ikkunaan.