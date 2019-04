Politiikka

Näin Antti Rinne vastasi IS:n vaalikoneen 35 kysymykseen

Osittain samaa mieltäSosiaaliturva on kansainvälisten instituutioiden arvioiden mukaan liian alhaisella tasolla ja vanhustenhoidon palveluiden huono tila osoittavat, että tarvitaan hyvinvointivaltion kunnianpalautus. Sipilän hallituksen kaltainen leikkausten tie on kuljettu nyt loppuun. Tulevalla vaalikaudella tulee satsata tulevaisuusinvestointeihin eli koulutukseen, tasa-arvoon ja hyvinvointiin. Näillä investoinneilla vahvistamme hyvinvointivaltiota ja pidämme huolta siitä, että Suomi menestyy myös tulevaisuudessa.Osittain samaa mieltäNykyinen sosiaaliturvamalli on liian monimutkainen ja epäselvä. Sdp on esittänyt oman ehdotuksensa sosiaaliturvan uudistamiseksi nimeltään Yleisturva. Sosiaaliturvan tulee olla jatkossakin vastikkeellista ja syyperustaista.Osittain eri mieltäSdp:n omassa perhevapaamallissa on kiintiöity osuudet molemmille vanhemmille sekä vanhempien yhteisesti jaettavissa oleva osuus. Malli edistää tasa-arvoa, naisten ja miesten välistä palkkatasa-arvoa sekä etenkin naisten työurien pituutta. Suurin yksittäinen palkkaerojen aiheuttaja on eriarvoistava perhevapaajärjestelmä. Siksi se pitää uudistaa.Osittain eri mieltäParempi keino lapsiperheköyhyyden tukemiseksi on tukea perheitä laadukkaiden palveluiden kuten maksuttoman varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja asumisen hinnan alentamisella. Verotuksen avulla voidaan tukea pieni- ja keskituloisia perheitä.Täysin samaa mieltäNäin on.Täysin eri mieltäSuomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa, joka pohjaa puolustuksensa uskottavaan ja itsenäiseen puolustuskykyyn. Suomi on myös turvallisuuspoliittisin perustein Euroopan Unionin jäsen ja meillä on hyvät ja tiiviit yhteistyösuhteet Ruotsin, Yhdysvaltojen ja Naton kanssa. Kun koskaan ei ole järkevää sanoa ”ei koskaan”, meidän ei ole tarve esimerkiksi hallitusohjelmassa sulkea Nato-vaihtoehtoa itseltämme pois.Osittain eri mieltäSuomen ulkopolitiikka perustuu hyvien suhteiden ylläpitämiseen kaikkien naapurimaidemme kanssa. On todettava, että Venäjän ulkopolitiikka on luonut kansainvälistä epävakautta.Osittain eri mieltäYhdysvallat on edelleen Suomen hyvä kumppani, mutta ennustettavuus ja luotettavuus ovat kansainvälisen yhteistyön kulmakiviä. Yhdysvaltojen politiikka on ollut vaikeasti ennustettavaa ja luonut kansainvälistä epävakautta. Turvallisuuspolitiikan syvävirroissa Yhdysvaltain vakiintunut hallinto on yhteistyösuhteiden vakauden takaaja.Osittain samaa mieltäOlennaista on nopeuttaa osaajien pääsyä Suomeen nopeuttamalla lupaprosesseja ja saada Suomessa korkeakoulutuksen saaneet vaihto-opiskelijat jäämään Suomeen töihin. Tarveharkintaa tarvitaan myös tulevaisuudessa.Osittain samaa mieltäTyöttömyyteen puuttuminen edellyttää riittäviä tukitoimia ja tukea työttömille. Sdp on esittänyt palkkatukiseteliä eli työllistämisseteliä kaikille työnhakijoille, myös turvapaikanhakijoille. Suomeen tulleiden ihmisten kohdalla on erittäin tärkeää, että jokainen oppii mahdollisimman nopeasti suomen kielen sekä ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusperiaatteita.Täysin eri mieltäUskonnonvapautta tulee kunnioittaa.Osittain samaa mieltäSananvapauteen kuuluu myös sananvastuu. Vihapuheeseen on puututtava hanakammin. Vihapuhe vaarantaa yhteiskunnan vakautta ja luo pelkoa.Osittain eri mieltäTämä on kuntakohtainen kysymys, johon paikalliset päättäjät voivat ottaa kantaa.Osittain eri mieltäAutoveron suurudella voidaan vaikuttaa kuluttajien ostovalintoihin. Tavoitteena on uusia autokantaa päästöttömään suuntaan.Osittain samaa mieltäSähköautojen ja muiden vähäpäästöisten autojen hankintatuki on perusteltua, koska haluamme uudistaa Suomen autokantaa päästöttömään suuntaan.Osittain eri mieltäAuto on monelle suomalaiselle välttämätön liikkumisen väline eivätkä autoilun kustannukset saa nousta liian korkeaksi.Osittain eri mieltäTulevalla vaalikaudella selvitetään lentoveron tai lentomaksun käyttöönottoa. Tällä hetkellä arviona on, että lentovero- tai maksu olisi kannattavaa ottaa käyttöön vain siinä tapauksessa, että se olisi vähintään yhteisessä eurooppalaisessa käytössä.Osittain samaa mieltäKansalaisten ja yritysten energiantarve on turvattava ottaen huomioon ilmastonmuutoksen torjunnan edellyttämät toimet. Tällä hetkellä ydinvoima näyttäytyy ilmastonmuutoksen torjunnan ja energiantarpeen turvaamisen näkökulmasta välttämättömältä välivaiheelta. Samaan aikaan on panostettava uusiutuvan energian kehittämiseen.Osittain samaa mieltäSuomen tulee lopettaa uusien turvemaiden käyttö ja luopua turpeen energiakäytöstä siirtymäaikojen kautta.Osittain eri mieltäOn tärkeää, että puolustusvoimien ruokahuolto tarjoaa varusmiehille ravitsevaa ja terveellistä ruokaa – on sitten kyse liha- tai kasvisruoasta. Armeijassa on tälläkin hetkellä kasvisruokapäiviä.Osittain samaa mieltäAlaikäisten seksuaalinen hyväksikäyttö pitää määritellä rangaistavuudeltaan vähintään raiskausrikokseksi. Raiskauksen tunnusmerkistöä on täsmennettävä niin, että mikään vastentahtoinen seksuaalinen teko ei jää rankaisematta.Osittain samaa mieltäViime kuukausina on uutisoitu siitä, kuinka tällä hetkellä poliisien aika ei riitä kaikkien rikoksien tutkintaan. Se ei ole oikein ja siksi poliisien määrää voidaan lisätä maltillisesti. Mitä lähempänä kansalaisten arkea viranomaiset ovat, sitä vaikuttavampaa heidän toimintansa on.Osittain eri mieltäTärkeämpää on pitää luokkien ryhmäkoot tarpeeksi pieninä ja antaa kouluille lisätukea erityistukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen. Tällä tavoin voidaan varmistaa koulurauha sekä oppilaille että opettajille.Täysin eri mieltäKoulutusleikkausten tie on käyty loppuun. Suomeen tarvitaan osaamisen, koulutuksen ja tieteen kunnianpalautus. SDP haluaa panostaa koulutukseen, sillä yksilön ja yhteiskunnan menestys syntyy osaamisesta. Koulutukseen ja osaamisen panostaminen ovat tulevaisuusinvestointeja, joita on vastuutonta jättää tekemättä.Osittain samaa mieltäMaksuhäiriömerkinnät ovat kasvaneet huolestuttavalla tavalla viimeisten vuosien aikana ja pikavipit ovat yksi syy tähän. Ihmisten taloudellisella hädällä ei pidä mahdollistaa lähes kiskurimaista voitontavoittelua.Osittain eri mieltäVuonna 2017 tehty eläkeuudistus alkaa vaikuttaa täysimääräisesti vasta 2020-luvulla."Osittain eri mieltäJokainen tuleva eläkkeensaaja maksaa työeläkkeestään työssä olleessaan palkkansa suuruuden suhteen eläkemaksuja ja veroja. Palkkaraja heikentäisi luottamusta eläkejärjestelmään. Lakisääteisen eläketurvan rajoittaminen eläkekatolla johtaa eläkkeellä olevien tuloerojen voimakkaaseen kasvuun.Osittain samaa mieltäJokaisen vanhuksen osalta on tehtävä yhteistyössä vanhuksen ja omaisten kanssa taloudellisista seikoista riippumaton arviointi oikeasta paikasta toteuttaa hoiva. Tällä hetkellä kotihoidon resurssointi samoin kuin ympärivuorokautisen hoivan resurssointi on ala-arvoista. Molempiin tarvitaan enemmän resursseja. Jokaiselle ikäihmisille on taattava arvokas ja turvallinen vanhuus.Osittain eri mieltäJuuri tehtyjä alkoholilain muutoksia ei ole vielä seurattu tarpeeksi hyvin, jotta uusia muutoksia voitaisiin tehdä. Maltti on valttia.Täysin eri mieltäVerovähennyksen perusteet ovat ennallaan, eikä nykytilaa ole tarpeellista muuttaa.Täysin eri mieltäOikeus poliittiseen mielenilmaukseen ja lakkoon on jokaisen perusoikeus.Osittain samaa mieltäRiippumatta eutanasian sallimisesta on tärkeää, että saattohoidon laatua ja saatavuutta parannetaan kaikkialla Suomessa. Eutanasian toteuttamiseen liittyy monia periaatteellisia kysymyksiä. Samalla ymmärrän tässäkin yksilön oikeutta määrätä omasta elämästään.Osittain eri mieltäLääketieteellinen käyttö on jo nykyään mahdollista. Viihdekäytön laillistamista en kannata.Täysin samaa mieltäSe on heidän oma ja henkilökohtainen asia.Osittain samaa mieltäKellojen siirtelyn lopettaminen on hyvä asia. Kellojen siirtelyn lopettaminen on hyvä asia. Kuunnellaan alan asiantuntijoita siitä, kumpaan aikaan Suomen kannattaa jäädä.