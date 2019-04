Politiikka

Uudenmaan tiukka kisa voi nostaa perussuomalaiset koko maassa Sdp:n rinnalle

14.4. 23:38

Eduskuntavaalit 2019 Paikan valinnassa ratkaisee laskennallinen vertailuluku.

Tiukka kisa Uudenmaan vaalipiirin viimeisestä paikasta eduskunnassa voi nostaa perussuomalaiset eduskunnassa Sdp:n rinnalle suurimmaksi puolueeksi.



Ajantasaisen laskennan mukaan Sdp olisi saamassa nyt 40 ja perussuomalaiset 39 paikkaa koko maasta.



Uudellamaalla perussuomalaiset on kuitenkin hyvin lähellä yhtä lisäpaikkaa. Vaalipiirin viimeisestä paikasta kisaavat RKP ja perussuomalaiset. Paikan valinnassa ratkaisee laskennallinen vertailuluku, jossa eroa on RKP:n hyväksi vain runsaat kaksisataa ääntä, kun vaalipiirin äänistä on laskettu runsaat 80 prosenttia.