Näin Jussi Halla-aho oikeasti ajattelee – katso, mitä hän vastasi IS:n vaalikoneen 35 kysymykseen





Osittain samaa mieltäHyvinvointivaltio on murentunut siinä mielessä, että Suomessa yhä useampi voi pahoin. Tähän vaikuttaa mm. työttömyys, asumisen kalleus, segregaatiokehitys ja turvattomuus.Täysin samaa mieltäKansalaispalkka on määritelmänomaisesti vastikkeeton etu. Jos sen eteen pitää tehdä työtä, kyseessä ei ole kansalaispalkka.Täysin samaa mieltäPerheitä ja perheolosuhteita on monenlaisia. Yksi malli ei sovi kaikille.Osittain eri mieltäAjatus kuulostaa varsin populistiselta. Köyhyysongelmaa on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti.Osittain samaa mieltäTeknisesti tämä pitää paikkansa, koska Suomi ei kuulu sotilasliittoon. Käytännössä Suomi tietenkin on liittoutunut mm. EU-jäsenyyden ja Nato-yhteistyön puitteissa.Osittain eri mieltäAjatukselle ei löydy kovin laajaa tukea sen enempää kansalaisten kuin puolueidenkaan keskuudesta.Osittain samaa mieltäVenäjä on sotilaallinen uhkatekijä kaikille naapureilleen, etenkin liittoutumattomille.Osittain samaa mieltäTrump on aivan oikeassa siinä, että Euroopan on otettava suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan.Täysin eri mieltäOngelma ei ole ikärakenne vaan työssäkäyvien osuus väestöstä. Jos maahan muuttaa työttömiä, alityöllistyviä tai alipalkattuja, kuten tällä hetkellä, maahanmuutto ei kohenna huoltosuhdetta vaan huonontaa sitä. Suomi on osa 500 miljoonan ihmisen sisämarkkina-aluetta, jolta kuka tahansa voi tulla Suomeen töihin ilman rajoituksia. EU:n ulkopuolelta tulevan muuttoliikkeen ehtoja pitää kiristää tuntuvasti nykyisestä.Täysin eri mieltäEi voi olla niin, että veronmaksaja vastaa yksityisen sektorin palkkakustannuksista.Täysin eri mieltäTulijoiden on sopeuduttava Suomeen, ei Suomen tulijoihin. Vaihtoehtona on etsiä miellyttävämpi kohdemaa.Täysin eri mieltäSananvapauden rajoittaminen ”vihapuhetta” jahtaamalla on erittäin huolestuttavaa. Lisäksi se vie viranomaisten resursseja oikeiden rikosten ja uhkien torjunnasta.Osittain eri mieltäOn pohdittava eri polttoainetyyppien kokonaisvaikutusta, ei ainoastaan yksittäisiä yhdisteitä.Osittain eri mieltäAutoveroa tulee alentaa. Samoin pitää alentaa polttoaineveroa. Perussuomalaiset ovat esittäneet polttoaineveron aluekohtaista määräytymistä, koska tarve auton käytölle on erilainen erilaisilla alueilla.Osittain eri mieltäSähköautojen hintataso on niin korkea, että mikään kompensaatio ei tuo niitä pieni- ja keskituloisen ihmisen ulottuville. Pikemminkin on alennettava yleistä autoveroa tai poistettava se kokonaan.Osittain eri mieltäTietullit voidaan ottaa käyttöön ulkomaille rekisteröidyille ajoneuvoille, koska niiden omistajat eivät osallistu verorahoillaan tieverkon ylläpitoon.Osittain eri mieltäTämä pitäisi toteuttaa vähintään Euroopan laajuisena ratkaisuna, ei kansallisesti.Täysin samaa mieltäJos ilmastotavoitteista halutaan pitää kiinni, ydinvoima on ainoa realistinen tapa tuottaa energiaa tarvittavissa volyymeissä ja kohtuullisella hinnalla.Täysin eri mieltäTurpeella on paikallisesti huomattava työllisyysvaikutus. Se on myös huoltovarmuustekijä. Turpeen osuus energiantuotannossa ja päästöjen lähteenä on vähäinen.Osittain samaa mieltäErillistä kasvisruokapäivää ei tarvita. Toisaalta kasviksia ei ole syytä myöskään pelätä. Jos historiaa tarkastellaan, armeijat ovat lähes aina marssineet kasviksilla, lähinnä perunoilla ja nauriilla.Osittain eri mieltäTämä on ”signaalipolitiikkaa” eikä ratkaise todellisia ongelmia, kuten mitättömiä tuomioita, joilla ei ole lainkaan pelotevaikutusta.Osittain samaa mieltäLähiöihin kyllä tarvitaan poliiseja, mutta vielä tärkeämpää on estää ongelmalähiöiden syntyminen esimerkiksi ehkäisemällä jengiytyjien ja radikalisoitujien maahanmuuttoa.Osittain samaa mieltäOpettajan auktoriteetin vähentyminen ja oppilasmateriaalin muuttuminen yhä haastavammaksi lisää rauhattomuutta ja heikentää oppimisympäristöä. Esimerkiksi puhelinten ja muiden digitaalisten laitteiden käyttö oppituntien aikana pitäisi kieltää, ellei se liity suoraan opetukseen.Osittain eri mieltäKoulutuksesta leikkaaminen on lyhytnäköistä ja tulevaisuuden kannalta tuhoisaa. Oleellista ei kuitenkaan ole pelkkä koulutukseen osoitettu absoluuttinen rahamäärä vaan myös se, mitä rahalla tehdään. Ideologisen huuhaan opettaminen ja tutkiminen julkisisissa laitoksissa voidaan hyvin lopettaa.Täysin samaa mieltäKorkeariskiset ja vakuudettomat luotot pitäisi kieltää kokonaan. Kyse on ihmisten hädällä ja elämänhallintaongelmilla rahastamisesta.Osittain samaa mieltäKun ihmiset elävät terveemmin ja pidempään, eläkeiän nostaminen tulee joka tapauksessa eteen. Vielä tärkeämpää on kuitenkin panostaa etenkin matalasti koulutettujen ihmisten työllisyysasteen parantamiseen.Osittain samaa mieltäMoraalisesti eläkekaton säätäminen voi olla perusteltua, mutta samalla on varmistettava, ettei sitä kierretä esim. erilaisilla lisäeläkejärjestelmillä kuten Ruotsissa.Täysin samaa mieltäSekä kotihoito että laitoshoito on resursoitava säädylliselle tasolle.Osittain samaa mieltäTarpeettomasta holhoamisesta pitää pyrkiä eroon.Osittain samaa mieltäAy-liike tukee yksittäisiä poliittisia puolueita esimerkiksi vaalikampanjoinnissa. Voidaan kysyä, miksi tällaisten järjestöjen pitää nauttia verovähennyksen kaltaisia julkisia tukia.Osittain eri mieltäPoliittisen lakon määritteleminen on vaikeaa.Osittain samaa mieltäEutanasia voidaan nähdä avustettuna itsemurhana. Jos itsemurha ei ole rikos, on vaikea ymmärtää, miksi siinä avustaminen on rikos.Täysin eri mieltäKannabiksella on kielteisiä terveysvaikutuksia. Ei ole syytä tukea uusien haitallisten päihteiden leviämistä.En osaa sanoaAsia ei kuulu minulle.En osaa sanoaSillä ei ole merkitystä, vakiinnuttaako Suomi nykyisen talvi- vai kesäajan. Tärkeintä on luopua kellojen tarpeettomasta siirtelystä.