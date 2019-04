Politiikka

Jari Sarasvuo ilmoitti äänestävänsä tyhjää – nyt hän perustelee ratkaisujaan

– Puhelinkin soi pari kertaa enemmän. Olen vähän hätkähtänyt siitä, miten uskonnollisesti ihmiset suhtautuvat siihen, onko piirtänyt lappuun numeron vai ei, Jari Sarasvuo tuumii Ilta-Sanomille.Sarasvuo, 53, kertoo nyt miksi asiasta kertominen oli tähdellistä.– Vuonna 2016 päätin, että en anna mandaattia ensi vaaleissa millekään puolueelle ja että haluan keskustella syistä sille, miksi petyin parlamentarismin nykytilaan.– Ja tietenkin saan enemmän huomiota murheilleni, jos jätän äänestämättä ja kerron sen.– Jos olisin vain vaiti käynyt pudottamassa tyhjän lapun, enkä kertonut siitä, tämä keskustelu olisi jäänyt käymättä. Samoin sen takana oleva syy.Sarasvuon mielestä tyhjä lappu on seurausta siitä, että valta on valunut kansan valitsemilta edustajilta puolueille, etujärjestöille ja julkiselle keskustelulle.– Meidän kansanvallassa on valuvika. Valta ei selvästikään ole kansalla vaan erilaisilla intressitahoilla, jotka tekevät päätöksiä kansan yli ja ohitse. Sen seurauksena välttämättömät rakenneuudistukset lykkäytyvät ja laskun maksavat haavoittuvimmassa asemassa olevat.Ratkaisuksi liikemies näkee juuri sen, mitä on itse tekemässä.– Meidän pitäisi käydä tätä keskustelua rohkeammin, erityisesti tekojen kautta. Poliitikoilla pitäisi olla selkärankaa haastaa tämä tilanne ja nousta tehtäviensä tasalle.– Kun velkaantunutta maata kohtaa suhdannehäiriö - ja sellainenhan tulee ennemmin tai myöhemmin – budjettitasapainoa haetaan leikkaamalla heikossa asemassa olevien etuuksista, jos emme saa työelämää uudistettua kuten esimerkiksi Ruotsissa tai Saksassa, Sarasvuo sanoo.– Eduskunnan pitää tehdä se mikä sen tehtävä on, eli säätää lakeja.Sarasvuo painottaa, että hänen tarkoituksensa ei tietenkään ole halveerata edustuksellista demokratiaa tyhjällä lapullaan.– En myöskään kannusta ketään muuta jättämään äänestämättä. Yritän vain edesauttaa edustuksellisen demokratian painoarvon palauttamista.Sarasvuo kävi pudottamassa tyhjän lappusensa Kauniaisten kaupungintalolla viikko sitten sunnuntaina.– Ei ollut aikomustakaan jäädä kotiin. Aina käydään paikan päällä, hän sanoo ja lisää, että vaalikahvit jäivät juomatta.– Monesti on tullut juotua vaalikahvit. Mutta ennakkoon äänestäminen on vähän teknisempää.Sarasvuo lupaa jatkossa kirjoittaa kuponkiin numerot entiseen tapaan.– Palaan kiltisti äänestäjäksi eurovaaleissa. Tämänkertainen vaikuttamiseni oli tällaista.