Belgialaisprofessorin hurja idea toimii Suomessa: yksi pääsi eduskuntaan 2 140 äänellä, toinen jäi rannalle 6 262 äänellä

Politiikka

Belgialaisprofessorin hurja idea toimii Suomessa: yksi pääsi eduskuntaan 2 140 äänellä, toinen jäi rannalle 6

Näin vaalitulos lasketaan – katso jutun lopusta, mitä esimerkkipuolueille käy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä seurauksia d’Hondtin vaalitavasta on?

Vaaliharavat vetävät kavereita perässään

2015: Enemmän ääniä kokoomukselle mutta paikkoja perussuomalaisille