Politiikka

Äiti paljastaa, miten Li Andersson muuttuu, kun kiire ja stressi iskevät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Li on sellainen leppoisa tyyppi kotioloissa. Ei tärkeile mitenkään. Villasukat, kahvikuppi, kirja ja viltin alle.

Parannettiin maailmaa, ja minun ja Lin ystävien kanssa keskusteltiin paljon maailman menosta.