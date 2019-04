Politiikka

Pikkusisko Suvi paljastaa: perheen perustaminen teki Sampo Terhosta onnellisemman miehen





Perheen perustaminen on kyllä tehnyt Samposta paljon onnellisemman miehen. Hymy on herkemmässä nykyään kuin aikaisemmin.

Voimakkaasti hän johti minua ja nuorempaa serkkua. Enemmän ajattelenkin, että hänessä oli johtajan ainesta.