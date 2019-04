Petteri Orpo tapasi helsinkiläisessä baarissa vuonna 2000 Niinan, josta tuli hänen elämänsä nainen: ”Puhuihan se minut ihan pyörryksiin”

Politiikka

Petteri Orpo tapasi helsinkiläisessä baarissa vuonna 2000 Niinan, josta tuli hänen elämänsä nainen: ”Puhuihan

Emme soittele toisillemme välttämättä edes päivittäin, jos ei ole mitään ihmeellistä tapahtunut.

Hän on siivonnut, käynyt kaupassa ja laittaa ruokaa. Tämä kuvio toistuu usein perjantaisin.





Pinna on joskus tiukalla, silloin Petteri on kiukkuinen.