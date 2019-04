Yritystuista ei leikattu tällä vaalikaudella euroakaan – vihreiden Pekka Haavisto esittää tukiin miljardin leikkauksia

Politiikka

Yritystuista ei leikattu tällä vaalikaudella euroakaan – vihreiden Pekka Haavisto esittää tukiin miljardin lei

, että vaalikauden aikana on mahdollista tehdä noin yhden miljardin leikkaukset ympäristölle haitallisiin tukiin ja tehottomiin yritystukiin, vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto https://www.is.fi/haku/?query=pekka+haavisto sanoo Ilta-Sanomille.Vihreiden tavoite kuulostaa erittäin kunnianhimoiselta, jopa epärealistiselta sitä taustaa vasten, että Mauri Pekkarisen https://www.is.fi/haku/?query=mauri+pekkarisen (kesk) vetämän yritystukityöryhmän työ päättyi nollatulokseen – yritystuista ei leikattu euroakaan.

Eikö miljardi ole aika iso luku, kun yritystuista karsiminen osoittautui kuluneella vaalikaudella mahdottomaksi?

– En usko, kun katson Pekkarisen työryhmän työtä, niin kyllä se päättyi aika suuriin summiin (ryhmä oli lähellä sopua 300 miljoonan euron tukien uudelleensuuntaamisesta), mutta siellä oli tahoja, jotka itse saavat tukia ja jotka panivat täyden jarrutuksen päälle, mutta useimmat ekonomistit ja jopa Suomen Yrittäjien ekonomistit sanovat, että jos jostakin pitää leikata, niin sieltä.– Tulevalla hallituskaudella onnistumisen mahdollisuuksia parantaa kasvanut huoli ilmastomuutoksesta ja tarve leikata fossiilisten polttoaineiden tukia.

Eli löisitte hallitusneuvotteluissa nyrkkiä pöytään, jotta yritystukia leikattaisiin?

– Kyllä, jos vaihtoehtona on veronkorotukset tai nämä leikkaukset, niin pidämme veronkorotuksia kestämättömämpänä tienä uusien hankkeiden rahoittamisessa.Vihreiden tätä vuotta koskevassa vaihtoehtobudjetissa https://www.vihreat.fi/sites/default/files/attachments/page/97111e5d-439e-48e4-b639-038e11e9dbf8/vihreiden-vaihtoehtobudjetti-2019-final.pdf esitetään ympäristölle haitallisiin tukiin ja yritystukiin 795 miljoonan leikkauksia; käytännössä säästöt kohdistuisivat vihreiden kaavailuissa muun muassa kilometrikorvauksiin, työmatkavähennyksiin, työkonepolttoaineiden verotukeen ja meriliikenteen miehistötukeen.Suurin yksittäinen leikkaus, 230 miljoonaa euroa, kohdistuisi teollisuuden energiaveron palautukseen, joka lakkautettaisiin kokonaan.ajatuksena on rahoittaa yritystukiin ja ympäristölle haitallisiin tukiin kohdistuvilla leikkauksilla vihreiden ”koulutusmiljardi”.Menolisäyksiä vihreillä on vaihtoehtobudjetissaan kaikkiaan 1,6 miljardin edestä.Vihreillä on Haaviston mukaan kolme keskeistä vaalilupausta: panostus ilmastonmuutoksen torjumiseen, ”koulutuksen kunnianpalautus” ja köyhyyden, erityisesti lapsiperheköyhyyden, vähentäminen.Vihreät hakisivat rahoitusta hankkeilleen myös ympäristö- ja haittaveroista; vihreät laskevat vaihtoehtobudjetissaan saavansa 410 miljoonan tulot sokeri-, muovi- lento- ja louhintaveroista.Kansallista lentoveroa kannattavat vain vihreät ja vasemmistoliitto, joten ainakaan lentoveron käyttöönotto ei vaikuta tällä hetkellä todennäköiseltä.Vihreät haluaisivat myös tehdä selvityksen eläintuotteiden verosta ja parantaisivat kasvisperäisen proteiinin kilpailuasemaa kohdennetulla tuella.

Verotettaisiinko lihansyöntiä nykyistä enemmän vihreiden mallissa?

– Vaalien alla on puhuttu paljon kestävän kehityksen arvonlisäverosta. Sen toteutuksessa on monia, muun muassa EU:sta johtuvia ongelmia. Olisi kuitenkin tarpeen tehdä laaja veroselvitys, jossa katsotaan, miten tuotteiden ilmasto- ja ympäristökuorma voidaan ottaa verotuksessa huomioon. Myös EU:n pitäisi mennä tähän suuntaan. Suomi voi EU:n puheenjohtajuuskaudellaan tähän vaikuttaa.

Miten kasvisperäisen proteiinin kohdennettu tuki näkyisi kansalaisten ruokakasseissa?

– Ensisijaisesti vaikuttaisimme maataloustukien kehittymiseen EU:ssa ja kansallisesti. Maataloustukia uudistettaessa on edistettävä kasvisperäisen proteiinin hintakilpailukykyä. Tavoitteena on tehdä ilmastoystävällisistä valinnoista kuluttajille edullisempia ja houkuttavampia, nyt tilanne on usein päinvastoin.hakisivat verotuottoja myös jatkamalla solidaarisuusveron perimistä, jonka piirissä ovat vuodessa yli 76 100 euroa tienaavat.Lisäksi vihreät nostaisivat ylempää pääomatuloverokantaa 35 prosenttiin, kiristäisivät listaamattomien yhtiöiden maksamien osinkojen verotusta, lisäisivät perintöveron progressiota ja ottaisivat käyttöön ”maltillisen varallisuusveron” suurimmille omaisuuksille. Isoja eläkkeitä vihreät hillitsisivät työeläkkeiden verotuksen progressiolla.

Miksi suurituloisen tai yrittäjän pitäisi äänestää vihreitä?

– Monet yrittäjät näkevät, että tasa-arvoinen Suomi luo hyvät lähtökohdat tulevaisuuteen. Kun työn verotusta ei pidä kiristää, lisäämme maltillisesti verotusta siellä, missä on veronmaksukykyä. Osinkoverotukseen ehdottamamme muutokset ovat suoraan valtiovarainministeriön työryhmän ehdotuksesta.– Kevennyksissä on syytä painottaa pieni- ja keskituloisia ja näistä voimakkaammin pienituloisia. Keskituloisella tarkoitamme noin 3000 euroa kuussa tienaavia ja pienituloisilla noin 2000 euroa tai sen alle kuussa tienaavia.

Varallisuusvero poistettiin 2005, ovatko vihreät valmiita luomaan veron uudestaan?

– Käsittelemme asiaa kiinteistöveroasian yhteydessä. Kiinteistöveroon voisi tuoda lisää progressiota. Emme ole palaamassa vanhaan varallisuusveromalliin.

Esitätte jokaiselle täysi-ikäiselle kuuluvaa 600 euron perustuloa. Ensi vaalikaudella loisitte puolikkaan perustulon nykyisen sosiaaliturvan pohjalle. Mitä se tarkoittaa?

– Haluaisimme tehdä laajemman perustulokokeilun. Puolikkaalla perustulolla purettaisiin osa nykyistä tukiviidakkoa. Sekin olisi parannus nykytilaan.Haaviston mukaan perustulon tarkoitus ei ole ”pääasiallisesti” muuttaa tulonjakoa, vaan tehdä sosiaaliturvasta ennustettavampi ja joustavampi. Haaviston mukaan perustulo ei muuttaisi esimerkiksi 3000 euroa kuussa tienaavan tuloja.Vihreiden vaihtoehtobudjetissa perustulo näkyy vain esityksenä perustulokokeilusta, jolle on budjetoitu 10 miljoonaa euroa.IS on käynyt eduskuntavaalien alla läpi suurimpien puolueiden tulo- ja veromalleja. Sarja päättyy.