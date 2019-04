Politiikka

Setä Arkadia: Varautukaa jo uusiin, ennenaikaisiin vaaleihin – heikko hallitus ei kauan kestä

Ja loput

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Ensinnäkin.

Toiseksi.

Ja kolmanneksi

Urho Kekkonen

Ps 1.