Politiikka

Orpo tunnusti IS:n Vaaligrillissä: Autot kuuluu teille oli sukua perussuomalaisten ajattelulle

Juuri nyt

Puheenjohtaja

Petteri Orpo https://www.is.fi/haku/?query=petteri+orpo (kok) tunnusti IS:n Vaaligrillissä, että kokoomuksen taannoinen Autot kuuluvat teille -mainos liikkui samalla akselilla kuin perussuomalaiset.

Tekin laitoitte autot teille?

– Siinä oltiin saman asian äärellä. Ilmastonmuutosta ei voi torjua niin, että teemme ihmisten elämästä hankalaa tai kohtuuttoman kallista. Emme kiellä polttomoottoriautoja, mutta haluamme, että ihmiset saavat käyttöönsä uutta teknologiaa järkevään hintaan. Ei me keksitä liha- ja maitoveroja, koska meillä on jo verotus mukana ruuan tuotannossa esimerkiksi polttoaineiden hinnoissa, Orpo vastasi.

Olette perussuomalaisten kanssa samalla akselilla?





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

– Tämä Autot kuulu teille -mainos, siinä oli samaa sukua, mutta en halua väheksyä yhtään ilmastonmuutoksen tärkeyttä.Sunnuntain eduskuntavaaleista on tulossa jännitysnäytelmä.Sdp johtaa kyselyitä, Ylen kyselyssä kannatus oli 19 prosenttia, mutta suunta oli alaspäin.Perussuomalaiset on puolestaan menossa ylös, puolue oli noussut kokoomuksen ohi kakkoseksi 16,3 prosentin kannatuksella.Orpon kokoomuksen kannatus oli pysynyt ennallaan ja on 15,9 prosenttia.– En tietenkään ole tyytyväinen kannatuksen tasoon. Mutta HS:n gallup näytti meille 17,5 prosenttia pari päivää sitten. Olkoonkin kannatus siellä puolessavälissä. Se tarkoittaa sitä, että olemme parin prosenttiyksikön päässä Sdp:stä, jonka kannatus laskee. Kukaan ei vielä tiedä, kuka vaalit voittaa. Luotan, että teemme hyvän loppukirin, Orpo kommentoi.Orpo luonnollisesti uskoi vielä kokoomuksen mahdollisuuksiin taistella ykköspaikasta, koska kolme puoluetta kaikki mahtuvat nyt virhemarginaalin sisälle.

Kuinka todennäköisenä pidätte tilannetta, että Jussi Halla-aho nousisi hallitustunnustelijaksi?

– Jos uutta gallupia katsoo, siinä on kolme puoluetta virhemarginaalin sisällä. Äänestyspäivän merkitys on valtava. Se on mahdollista. Kokoomus on tässä kisassa perinteisesti vastavoima sekä oikeistopopulismille että vasemmistopopulismille, katteettomille menolupauksille tai sille, että ryhtyisimme sulkemaan rajoja, Orpo sanoiOrpon mukaan Sdp:n talousohjelma hyydyttäisi kasvun.– Siihen, että talouskasvu hyytyy siitäkin, mitä perusuralla esitetään. He lisäisivät veroa yrittämiselle, työnteolle, omistamiselle, investoinneille niin paljon, että se tappaisi talouskasvun. Jos samaan aikaan lisätään 1-3 miljardia pysyviä menoja, yhtälö on mahdoton, Orpo sanoi IS:n vaaligrillissä.Enemmän huutia Orpo jakaa perussuomalaisille ja puheenjohtaja Jussi Halla-aholle https://www.is.fi/haku/?query=jussi+halla-aholle (ps).Orpon mukaan perussuomalaiset on pystynyt soittamaan ongelmia ja esittänyt yksinkertaisia ratkaisuja, mutta ratkaisut on jäänyt kertomatta.– Perussuomalaiset on onnistunut tarjoamaan uskottavan kuuloisesti yksinkertaisia ratkaisuja hyvin monimutkaisiin ongelmiin. Se on tyypillistä populistisille puolueille. Jos katsomme, miten Suomen hyvinvointi pelastetaan, siihen ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, kuten rajat kiinni. Tai ilmastonmuutosta ei pysäytetä sillä, että ei meidän tarvitse mitään tehdä.

Tässä syntyy perussuomalaisille ilmiö, jossa hypätään voittajan vankkureihin?

– Olisiko myös niin, että tässä viimeisinä päivinä aidosti kysytään perussuomalaisilta, mitkä ovat heidän ratkaisuja asioihin. Kun Halla-aholta kysyy ratkaisuja, niitä kovin harvoin saadaan, ongelmia sen sijaan löytyy. Jos puhutaan keinoista, joilla työllisyysastetta nostetaan, mistä saadaan lisää verotuloja, miten saamme ulkomaankauppaa vetämään? Miten se onnistuu, jos alamme sulkea rajoja?

Suomalaista teollisuutta suosimalla se onnistuu?

– Mistä saamme teollisuuteen työvoimaa. Turussa ei rakennettaisi risteilyaluksia ilman ulkolaistyövoimaa. Uudessakaupungissa ei tehtäisi autoja ilman ulkolaistyövoimaa. Suomessa jäisi monet vanhukset hoitamatta. Tarvitsemme ulkomaista työvoimaa, Orpo vastasi.