Saarikko syytti kokoomusta terveysjättien pilliin tanssimisesta – Orpo tulistui IS:n Vaaligrillissä: ”Se on hävytöntä”

Saarikko syytti kokoomusta terveysjättien pilliin tanssimisesta – Orpo tulistui IS:n Vaaligrillissä: ”Se on hä

ja keskustan välillä kipunoi.Puheenjohtaja Petteri Orpo https://www.is.fi/haku/?query=petteri+orpo (kok) tuohtui IS:n vaaligrillissä peruspalveluministeri Annika Saarikon https://www.is.fi/haku/?query=annika+saarikon (kesk) kommenteista. Orpo piti Saarikon kommentteja hävyttömänä.Pääministeri Juha Sipilää https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipilaa (kesk) MTV:n vaalitentissä tuurannut Saarikko heitti eilen , että sote kaatui kokoomuksen ja terveysjättien läheiseen yhteispeliin.Eilen julkisuuteen vuoti virkamiesraportti, jossa hallitusta moitittiin liiallisesta poliittisesta ohjauksesta, ja lakien yksityiskohtia hiottiin kokonaisuudesta piittaamatta.

Saarikko vihjaili, että teitte tätä yhteistyössä terveysjättien kanssa. Mitä te vastaatte Saarikolle, mainoskatko pelasti teidät keskiviikkona?

Virkamiesraportin