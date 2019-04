Politiikka

Rinteen mukaan Trump on sekoittanut Nato-pakan Suomen osalta – presidentti Niinistö ei jaa Rinteen näkemystä

presidentti Sauli Niinistö https://www.is.fi/haku/?query=sauli+niinisto ei jaa Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen näkemystä siitä, että Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin https://www.is.fi/haku/?query=donald+trumpin arvaamattomuus olisi vaikuttanut Suomen mahdollisuuksiin tulla valituksi sotilasliitto Naton jäseneksi.– Ei ainakaan minulle ole tullut mitään sellaista indikaattoria, Niinistö kommentoi asiaa eduskunnan vaalikauden päättäjäisissä keskiviikkona.Keskustelu sai alkunsa, kun Rinne sanoi https://www.mtv.fi/sarja/asian-ytimessa-jaakko-loikkanen-33001049001/kaksintaistelu-1066050 viime tiistaina MTV:n Asian ytimessä, Jaakko Loikkanen -ohjelmassa, että ”tässä tilanteessa, missä Yhdysvaltojen presidentin epävarmuustekijät kansainvälisessä politiikassa vaikuttavat, niin en ole yhtään vakuuttunut, että meitä edes hyväksyttäisiin Natoon, jos haettaisiin”.Rinne toisti https://www.is.fi/politiikka/art-2000006064996.html kantansa Helsingin Sanomien vaalitentissä tiistaina todetessaan, että ”voi olla, että ei kelvattaisi”.Rinne vakuutti https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006065124.html keskiviikkona IS:n vaaligrillissä, että Suomella on yhä ”Nato-optio”, mutta toisti kantansa siitä, että Yhdysvaltojen kannasta ei olisi jäsenyyshakemuksen jättämisen hetkellä mitään varmuutta.sanoi, että hän ”ei mielellään käyttäisi sanaa Nato-optio, koska optio sisältää oikeuden”.– Me pidämme kiinni vain mahdollisuudesta hakea, ja se on minusta äärettömän tärkeää – ei maailma ole siinä suhteessa mitenkään muuttunut, että meidän pitäisi uudelleen harkita sitä, että jätämmekö itsellemme tällaisen mahdollisuuden. Kyllä pitää jättää, Niinistö totesi.

Eli Trump ei ole muuttanut tilannetta?

