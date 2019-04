Politiikka

Ennakkoon äänestäneiden määrä uuteen ennätykseen – äänestysprosentti nousi 36:een

Naiset äänestivät ennakkoon vilkkaammin kuin miehet: naisten äänestysprosentti on nyt 38 ja miesten 33,8.Satakunnan ja Lapin vaalipiireissä äänensä on antanut jo yli 40 prosenttia äänestäjistä. Manner-Suomen vaalipiireistä vähiten ennakkoon äänestäminen kiinnosti Uudellamaalla, mutta sielläkin äänestysprosentti on 31,1.Ennakkoäänestys on kasvattanut suosiotaan 2000-luvun aikana.Edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2015 äänesti ennakkoon yhteensä yli 1,3 miljoonaa kansalaista eli noin 32 prosenttia äänioikeutetuista. Tuolloin viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä äänensä antoi noin 294 000 kansalaista. Vuonna 2011 viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä äänestäneitä oli yli 300 000.Varsinainen vaalipäivä on tämän viikon sunnuntai. Silloin vaalihuoneistot avautuvat kello yhdeksältä aamulla ja sulkeutuvat kello 20.Vaalipäivänä on mahdollista äänestää vain omassa äänestyspaikassa eli siinä osoitteessa, joka on mainittu postitse saapuneessa ilmoituskortissa.Äänestettäessä on todistettava oma henkilöllisyys.