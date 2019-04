Antti Rinne syytti Orpoa ja Sipilää suomettumisesta Nato-keskustelussa – selittää nyt yllättävää sanavalintaansa: ”Ei saa puhua asioista oikeilla nimillä”

Politiikka

Antti Rinne syytti Orpoa ja Sipilää suomettumisesta Nato-keskustelussa – selittää nyt yllättävää sanavalintaan

puheenjohtaja Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne sanoi viime viikolla MTV:n vaalitentissä, että hän ei ole yhtään vakuuttunut siitä, että Suomea hyväksyttäisiin sotilasliitto Naton jäseneksi.Rinne perusteli asiaa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin https://www.is.fi/haku/?query=donald+trumpin kansainväliseen politiikkaan tuomilla epävarmuustekijöillä – Sdp ei tosin ole ylipäätään Suomen Nato-jäsenyyden kannalla.Rinne toisti näkemyksensä Helsingin Sanomien vaalitentissä tiistaina ja sai kimppuunsa kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon https://www.is.fi/haku/?query=petteri+orpon ja keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipilan Näin kiivas sananvaihto eteni sanatarkasti:– On aivan käsittämätöntä, että Antti sanoo, että tuskin kelvattaisikaan. Donald Trump ei sitä päätä, vaan Nato, Orpo kommentoi.– Sä olet Petteri hyvin suomettunut, kun et anna keskustella asiasta, joka on aivan ilmeinen, Rinne torui Orpoa.– Mistä tulee se, että tuskin kelvattaisikaan, avaatko sen? Orpo tivasi.– Totesin, että voi olla, että ei kelvattaisi, Rinne toisti.– Tällä hetkellä Suomen ei kannata liittyä Natoon, mutta se, mitä Antti sanot, että ei kelvattaisi, kaventaa meidän liikkumavaraa ja sellaista meidän ei itse pitäisi sanoa, Sipilä tarttui aiheeseen.– Molemmilla puolilla istuu suomettuneita tyyppejä, Rinne viittasi Orpoon ja Sipilään.– Tiedätkö sä, mitä suomettuminen tarkoittaa? Orpo kysyi Rinteeltä.– Hyvin tarkkaan, tiedätkö sä? Rinne vastasi.hallituksen ohjelman mukaan Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka toteuttaa käytännönläheistä kumppanuutta Naton kanssa ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.Puolueista Suomen Nato-jäsenyyden kannalla ovat kokoomus ja Rkp. Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson https://www.is.fi/haku/?query=anna-maja+henriksson säestikin Orpoa ja sanoi olevansa huolissaan siitä, että Suomi ajaa itse itseään paitsioon.– Ei Donald Trump tätä asiaa ratkaise, emmekä saisi antaa hänelle sellaista valttikorttia tai tunnetta, että Suomessa ei ollakaan niin innostuneita tästä kumppanuudesta, Henriksson totesi.– Sdp ei missään nimessä ole sitä mieltä, että kumppanuus olisi huono asia, Sdp tukee puolustuspoliittisen selonteon mukaista linjaa, jossa Nato-kumppanuus, yhteistoiminta Ruotsin kanssa ja yhteistoiminta Yhdysvaltojen kanssa ja Euroopan unionin jäsenyys tukevat meidän sotilaallista liittoutumattomuutta, Rinne oikaisi.– Mutta teetkö Yhdysvaltain presidentistä sen johtopäätöksen, että hän tuskin meitä sinne haluaa? Se on aika kova statement, Orpo haastoi jälleen.– Kun katsoo hänen käyttäytymistään, niin kukaan ei voi loppujen lopuksi tietää, mitä hän ajattelee, Rinne toisti kantansa.Loppukaneetin keskusteluun sai sanoa Tähtiliikkeen puheenjohtaja Paavo Väyrynen https://www.is.fi/haku/?query=paavo+vayrynen , jonka mukaan Suomessa ”koko ajan aivopestään ihmisiä Nato-jäsenyyden suuntaan”.– Antti Rinteen lausunto oli aivan paikallaan, se oli oikein, muutenkin Sdp:n kannanotot ovat olleet viime aikoina oikean suuntaisia, Väyrynen kiitteli.– Kiitos Paavo, Rinne huikkasi.on viitattu yleensä liioiteltuun nöyristelyyn ja Suomen rähmällään oloon suhteessa Neuvostoliittoon.Orpo sanoi IS:lle tentin jälkeen, että hän ei ymmärtänyt, mitä Rinne ajoi takaa.– Rähmällään olo liittyi Neuvostoliiton aikaan, Suomi oli, kuten tunnettua, hyvin rähmällään. Hän meni vahvasti Yhdysvaltain presidenttiin, mikä oli todella erikoista ottaen huomioon, kuinka hyvät kahdenväliset suhteet meillä on, presidentit ovat tavanneet Helsingissä ja Washingtonissa. Lisäksi olemme arvostettu Nato-kumppani, Orpo sanoi.– Se oli ajattelematonta ja varomatonta puhetta, Orpo kritisoi Rinnettä.

Antti Rinne, nostit esiin suomettumistermin. Yleensä sillä viitataan rähmällään oloon itään päin. Ovatko Orpo ja Sipilä mielestäsi rähmällään Yhdysvaltoihin päin?

– Minulla tämä suomettumistermi tarkoittaa tässä yhteydessä, että ei saa puhua asioista oikeilla nimillä Suomessa. Se on suomalaista ilmiötä, jossa keskustelua ei sallita vähän vaikeammista asioista. Ihmettelin kovasti, että tästä nousi kohu, sanoin sen, minkä tiedän monen arvostetun ulkopolitiikan asiantuntijan sanoneen keskusteluissa, joissa media ei ole välttämättä ollut paikalla.– Tiedän, että se mietityttää, miten USA:n nykyhallinto suhtautuu siihen, että Natoon tulee uusia jäseniä, kun he ovat kokeneet, että eurooppalaiset eivät tälläkään hetkellä huolehdi riittävästi velvoitteistaan.

Eli Trump on vienyt Nato-option pois?

– Ei, nyt käsität aivan väärin. Suomella on Nato-optio ja Suomi voi täysin itsenäisesti päättää, hakeeko se Naton jäseneksi – Nato tietenkin päättää itsenäisesti, onko se mahdollista.

Mutta katsot, että Suomi ei kelpaisikaan Naton jäseneksi, koska Trump on muuttanut pelikentän?

– Minusta Trump on tuonut huomattavan määrän epävarmuutta kansainväliseen politiikkaan ylipäätään. Tämä on se viesti.

Eli katsot, että olisi epävarmaa, kelpaisiko Suomi Naton jäseneksi?

– Se vaatii Natossa tietyn päätöksentekoprosessin. Niin kauan kun siellä ei ole hakemusta ja hakemusta ei ole käsitelty, niin kaikki on epävarmaa.

Onko tasavallan presidentti Sauli Niinistö käytännössä lukko Nato-asiassa?

– Tasavallan presidentti, enemmistö Suomen kansasta ja enemmistö puolueista ovat sitä mieltä, että Nato-jäsenyyttä ei haeta.