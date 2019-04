Yllätyspäätös: Toimitusministeristön puolustusministeri Niinistö lopetti satojen miljoonien eurojen tarjouskilpailun – seuraava hallitus hankalassa välikädessä

Politiikka

Yllätyspäätös: Toimitusministeristön puolustusministeri Niinistö lopetti satojen miljoonien eurojen tarjouskil

Puolustusministeri

Jussi Niinistö https://www.is.fi/haku/?query=jussi+niinisto (sin) yllätti tänään kaikki.Puolustusministeriö tiedotti, että Laivue 2020 -hankkeen taistelujärjestelmän hankintaa jatketaan Saabin kanssa.Käytännössä tämä tarkoitti tarjouskilpailun päättymistä, ja kahden muun tarjouskilpailussa mukana olleen yrityksen, Atlas Elektronikin ja Lockheed Martin Canadan, kanssa neuvotteluja ei enää jatketa.Ministeri Niinistön päätös oli yllättävä, koska Juha Sipilän https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipilan (kesk) hallitus erosi kuukausi sitten ja Sipilän toimitusministeristön ei enää pitänyt tehdä poliittisia päätöksiä.Laivue 2020 -hanke maksaa kaikkiaan 1,2 miljardia euroa, ja uusien laivojen taistelujärjestelmä maksaa satoja miljoonia euroja.Oikeuskanslerinvirasto näytti vihreää valoa Niinistön päätökselle.Käytännössä Niinistö päätti nyt Laivue 2020 -hankkeen taistelujärjestelmästä. Saabin tarjouksen hyväksymisestä päättäminen jää virallisesti seuraavalle hallitukselle.– Vaarana olisi ollut lisäkustannusten aiheutuminen niin tarjoajille kuin puolustushallinnolle, jos tarjouskilpailua olisi jatkettu kolmen kanssa. Tämä Saabin tarjous menestyi parhaiten. Konsultoimme oikeuskanslerinvirastoa ja tarjousten määrän rajoittaminen oli perusteltua, Niinistö kertoi IS:lle.

Näyttää siltä, että nyt on tehty seuraavalle hallitukselle tarjous, josta ei voi kieltäytyä?

– Kyllä seuraava hallitus voi hankintaesityksen saatuaan päättää sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, Niinistö vastasi.

Tarjouskilpailu kesti kaksi vuotta. Jos tarjouskilpailun voittajan Saabin tarjous ei uudelle hallitukselle käy, hanke viivästyy kaksi vuotta?

– Niin, jos se ei seuraavalle hallitukselle käy. En tunnista sellaisia herkkyyksiä, etteikö tämä kävisi, koska tämä menestyi selkeästi parhaiten tarjouskilpailussa.

Luuletteko, että seuraavassa hallituksessa on halua aloittaa tarjouskilpailu uudelleen ja hanke viivästyy?





– En ole ennustaja. En usko, että tämän hankinnan kanssa halutaan viivytellä. Laivueen täysi operatiivinen kyky on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2028 mennessä. Sitä ennen ei ole tarkoitus luopua poistuvista suorituskyvyistä, ja kuusi alusta on palveluksessa, kunnes viimeinenkin uusi monitoimikorvetti on valmistunut.

Miksi päätös piti tehdä nyt vaaliviikolla? Miksi kiire?

– Vaalien jälkeen uuden hallituksen muodostaminen vie oman aikansa, ja viedä kauemmin kuin neljä vuotta sitten. Silloin uusi hallitus aloitti toukokuun lopulla. Tässä ei katsottu mahdolliseksi enää vitkutella tämän välipäätöksen kanssa. Tämä selkeyttää tilannetta.

Miten suuresta kaupasta on kyse?

– Asia on keskeneräinen. Yksityiskohtia taistelujärjestelmän hinnasta ei voi vielä avata. Julkisuudessa on ollut, että 1,2 miljardista noin puolet menee laivarunkojen valmistamiseen. Siitä jää 600 miljoonaa käytettäväksi taistelujärjestelmään, sen lisäksi on vielä pintatorjuntaohjuksia –joista päätös on tehty – ilmatorjuntajärjestelmä tulee, ja vanhoista Hamina-luokan laivoista siirretään vielä laivatykkejä. Tämä on iso kokonaisuus, ja taistelujärjestelmä on isoin.

Katsotte, että tämän päiväinen päätöksenne on hyvän hallintotavan mukainen ja reilu teko seuraavalle hallitukselle?

– Oikeuskanslerin mukaan näin on. Tarkistimme tämän asian.