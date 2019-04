Politiikka

Sipilä, Rinne, Orpo, Halla-aho... Puoluejohtajat paljastavat pahimman epäonnistumisensa

Ilta-Sanomat





Li Andersson, vasemmistoliitto: Pääsykoetulos harmitti





Pekka Haavisto, vihreät: Urahaave ei toteutunut





Petteri Orpo, kokoomus: Kanta jäi epäselväksi





Sari Essayah, kristilliset: Kansalaisaloite ei saanut tukea





Anna-Maja Henriksson, Rkp: Ei päässyt kaupunginjohtajaksi





Juha Sipilä, keskusta: Sotea ei saatu maaliin





Antti Rinne, Sdp: Piti ostaa valmiskinkku





Sampo Terho, siniset: Pakkoruotsi sapettaa





Jussi Halla-aho, perussuomalaiset: Ei tule mitään mieleen

pyysi yhdeksää suurimman puolueen puheenjohtajaa kertomaan, mikä on heidän pahin epäonnistumisensa. He saivat itse valita, kertoako epäonnistumisesta henkilökohtaisessa elämässä vai politiikassa. Osa puheenjohtajista mainitsi vanhoja tapahtumia, joitakin kaiveli tuoreemmat erheet.– Lukion jälkeen lähdin Helsinkiin töihin vuodeksi, itsenäistyin ja sain uuden kaveripiirin järjestötöiden kautta. Tuntui, että elämä oli alkanut, enkä halunnut muuttaa takaisin synnyinkaupunkiini Turkuun ja päätin hakea Helsingin yliopistoon opiskelemaan. Luin pääsykokeisiin töiden ohella lähes vuorokauden ympäri ja kun tulokset lopulta tulivat, olin jäänyt pienimmällä mahdollisimmalla pistemäärällä paikasta. Lähdin maitojunalla takaisin Turkuun äidin luokse ja tuntui siltä että aikuistuminen loppui, juuri kun se oli alkanut. Tämä epäonnistuminen osoittautui kuitenkin elämäni kannalta erittäin tärkeäksi, sillä sen myötä löysin tieni mukaan paikallispolitiikkaan. Nyt en voisi kuvitella mieluisampaa paikkaa elää kuin Turku.– Ihmisen elämässä on monia käänteitä, ja epäonnistumisiakin on paljon. Ajattelin nuorena, että haluan vaikuttaa yhteiskuntaan ennen kaikkea kirjoittamalla. Ensimmäinen päätoimittamani lehti oli Köynnös, sitten tulivat Komposti ja Suomi-lehti. Elettiin hektistä 80-lukua. Ryhdyin myös Rumba-lehden kustantajaksi, meillä oli latomo, kirjakahvila, kustansimme kirjoja ja lehtiä. Työllistimme parikymmentä ihmistä. Tulin valituksi eduskuntaan ensimmäisen kerran 1987. Ajattelin, että voisin samaan aikaan olla kansanedustaja, päätoimittaja, kustantaja. Se ei onnistunut. Politiikka vei mennessään. Olen aina suhtautunut arvostavasti niihin, jotka pystyvät yhdistämään yrittäjyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen, Haavisto vastasi.– En onnistunut kertomaan miten tärkeää vanhusten palvelujen parantaminen on kokoomukselle, Orpo kertoi.– Viime kesänä olin mukana keräämässä allekirjoituksia kansalaisaloitteeseen vanhusasianvaltuutetun saamiseksi Suomeen, ja kiersin toreja ja tapahtumia, mutta niin vain jäi jokunen tuhat allekirjoitusta vajaaksi 50 000 nimestä, jolla se olisi saatu eduskunnan käsittelyyn. Harmitti, että tavoite jäi niin lähelle, ja mietin, olisinko voinut itse tehdä vielä enemmän. Syksyllä jätimme eduskuntaryhmänä asiasta vielä toimenpide- ja talousarvioaloitteet, jotka eivät kuitenkaan eduskunnassa saaneet tarpeeksi tukea muilta. Kansalaisaloitteen saaminen eduskuntaan olisi lisännyt painetta vanhuspalveluiden tilanteen parantamiseksi.– Vaikea sanoa. Mutta vuonna 2005 pyrin Pietarsaaren kaupungin kaupunginjohtajaksi. Kisa oli tiukka. En tullut valituksi. Ja se oli silloin suuri henkilökohtainen pettymys. Mutta epäonnistumisista voi seurata hyviä asioita. Sittemmin minusta tuli kansanedustaja, oikeusministeri ja puolueen puheenjohtaja. Ja viihdyn kansanedustajana erinomaisesti, koska saan olla mukana rakentamassa parempaa huomista.– Politiikassa isoin epäonnistumiseni on, että sote-uudistusta ei saatu maaliin. Vaikka asia oli käsittelyssä eduskunnassa pitkään, otan vastuun siitä, että hyväksyin valinnanvapauden esitetyssä muodossa. Tarvitsemme uudistuksen kipeästi, jotta suomalaiset saavat tasa-arvoisemmat palvelut asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta.– Yksi mieleenpainuva epäonnistuminen on se, kun paistoin ensimmäistä kertaa omassa kodissa joulukinkkua. En halunnut pyytää äidiltäni tai anopiltani apua, vaan ajattelin, että teen itse. Laitoin sitten kinkun uuniin, tosin ilman lämpömittaria, koska kinkku oli täysin jäässä. No, kuten arvata saattaa, se meni ihan pieleen. Sinä jouluna syötiinkin sitten kaupasta haettua valmiskinkkua.– Pahin epäonnistumiseni on se, että en vielä ole onnistunut purkamaan pakkoruotsia Suomesta, Terho totesi.– Epäonnistumisia on varmasti elämä täynnä, mutta kerta kaikkiaan mieleen ei tule mitään sellaista, joka olisi mainitsemisen arvoinen. Uskon, että asiat menevät suurin piirtein niin kuin niiden kuuluu mennä, Halla-aho kertoi.